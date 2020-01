Goedemorgen! Racoon, vergeten schoenen en een icoon voor Terneuzen

Racoon werkt aan Nederlandstalig album (foto: Omroep Zeeland)

We vergeten allemaal weleens wat. Ook voetballer Thomas van den Houten uit Goes, maar gisteren kwam hij bijna in grote problemen. De linksback van Spakenburg zag tot zijn schrik dat zijn voetbalschoenen niet in zijn tas zaten. En dat net voor de mooiste wedstrijd van zijn leven: de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi tegen Ajax. Of het is goedgekomen lees je hier.

Het moet de Eiffeltoren, het Vrijheidsbeeld of de Toren van Pisa voor Terneuzen worden: de nieuwe uitkijktoren. Meer dan 300 Terneuzenaren hebben hun mening gegeven over de bouw van het nieuwe object. De toren komt op de Westpier in het verlengde van de Nieuwstraat en moet een icoon van Terneuzen worden. Architecten die wel wat zien in het plan kunnen zich aanmelden bij de gemeenten. Straks om elf uur is een persconferentie en wethouder Frank van Hulle zal daar vertellen dat hij heel benieuwd is wat het uiteindelijke resultaat gaat worden.

Als je in Stavenisse woont is de kans groot dat je vanavond bezoek krijgt van een aantal jongeren. De jongeren collecteren voor verlichting bij de voetbalkooi aan de Pilootweg. Ze krijgen medewerking van de gemeente, die de helft van de kosten op zich neemt. De rest wil de groep inzamelen met behulp van donaties en sponsoren.

Nog een tipje voor de muziekliefhebbers: vanavond worden in De Spot in Middelburg liedjes van Tony Joe White en J.J. Cale gespeeld. Op het podium staan Zeeuwse artiesten die onder de titel 'Songs From The Heart' regelmatig thema-avonden organiseren. Tony Joe White (overleden in 2018) speelde zogenoemde 'swamprock'. De muziek van de in 2013 overleden J.J. Cale werd 'Tulsasound' genoemd.

Het is nog steeds nevelig maar dichte mist is er niet en de temperatuur ligt een paar graden boven nul: zo'n vier tot vijf graden. Het blijft vanochtend bewolkt en nevelig, vanmiddag zou de zon plaatselijk door kunnen breken. Er komt een zwakke oostelijke wind te staan en de maximumtemperatuur is vijf tot zeven graden.

Komende nacht is in de opklaringen kans op mist. Morgen is er een zwakke zuidelijke wind, overdag is er af en toe zon en is het nog droog, met een maximum temperatuur van rond de 6 graden. In het weekend komt er meer wind en zijn de mist en nevel verdwenen.