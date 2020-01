Windmolens op zee (foto: Omroep Zeeland)

Het Europees Parlement wil onderzoeken of de visserij en windmolenparken op zee naast elkaar kunnen bestaan. Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie leidt het onderzoek. Woensdag was de aftrap.

Groot podium

Schot keerde met gemengde gevoelens terug. Aan de ene kant was hij blij "eindelijk eens aan tafel te zitten om iets te zeggen". Volgens Schot was dat de eerste keer. "En dan gelijk op zo'n groot podium, in het Europese Parlement; dat is het allerbeste dat er is", aldus de vissersvoorman.

Maar daar houdt het positieve direct op, want Schot is en blijft tegen windmolens op zee. "Wij als vissers vissen al generaties lang daar en dan worden van de ene op andere dag geweerd. Ze staan in de weg, die windmolens, en nog op de beste visgronden ook, vlak voor onze deur. Eén grote leugen is het die groene energie."Eendracht Maakt Kracht

Kunnen vissers en windmolenparken samen? (foto: Omroep Zeeland)

Schot hoopt dat de kritiek van de vissers, in deze discussie zitten Nederlandse vissers op één lijn met andere Europese vissers, de oren geopend heeft van de Europarlementariërs en dat er niet nog meer windmolens geplaatst worden in de Noordzee. "Dat was met een andere actie in ieder geval niet gelukt", aldus Schot

Geslaagde aftrap

Onderzoeksleider Peter van Dalen vond de bijeenkomst een geslaagde eerste aftrap. Hij wil nog wel veel diepgaande gesprekken voeren de komende tijd. Zijn onderzoek strekt zich uit tot landen als Wales, Ierland en Denemarken. Deze landen hebben meer ervaring met windmolenparken op zee en de impact voor de visserij.

Het is de bedoeling van Van Dalen om zijn bevindingen in de tweede helft van dit jaar te presenteren.

