Meer dan 300 Terneuzenaren denken mee over 'icoon' voor de stad

Terneuzen moet een nieuwe uitkijktoren krijgen (foto: site Icoon Terneuzen)

Volgens wethouder Frank van Hulle van Terneuzen valt vooral de diversiteit op in alle ingediende ideeën. "Jong en oud hebben toch een bepaald idee van de stad." En volgens Van Hulle kun je ook duidelijk zien dat Terneuzenaren gebonden zijn aan de Schelde.

De Westpier is volgens hem niet zomaar gekozen als locatie. "Op die plek is een goede verbinding te leggen tussen binnenstad en water. Vanuit de Nieuwstraat zie je de toren en die trekt je als het ware naar het water.

Voorwaarden

Op basis van alle ingediende ideeën kunnen architecten en ontwerpers aan de slag met een ontwerp van de toren. Die moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals hoogte (tussen de 20 en 25 meter), toegankelijkheid (24 uur per dag) en kosten.

Vijf ontwerpen worden genomineerd en voorgelegd aan de inwoners van Terneuzen die hun input hebben geleverd in de de eerste fase van het project. In juni stemmen zij over het beste ontwerp. Dat maakt kans om ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden.

Het ontwerp voor de uitkijktoren uit 2017 dat in de prullkenmand verdween (foto: Gemeente terneuzen)

In april 2017 lag er al een ontwerp klaar voor een uitkijktoren. Maar omdat een grote sponsor zich terugtrok is dit plan in de koelkast gezet. Toen ook werd het idee geboren om inwoners mee te laten denken over het ontwerp. De uitkijktoren is onderdeel van een groter plan voor de veerhaven en omgeving. Een speeltuintje voor kinderen en een beschutte uitkijkplek voor scheepsspotters horen daar ook bij.

