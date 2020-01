OM zet in op begeleiding en toezicht Middelburgse Syriëganger

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Als de rechtbank meegaat in de eis van het OM, krijgt de verdachte een proeftijd van drie jaar en uitgebreide voorwaarden waar hij zich aan moet houden. Zo moet de man onder meer meewerken aan de begeleiding van het Landelijk Steunpunt Extremisme, moet hij verplicht medicijnen gebruiken als die worden voorgeschreven en moet hij zich houden aan de voorwaarden van de reclassering, zoals een meldplicht.

Bedreigingen

De verdachte zou bedreigingen hebben geuit bij een kapperszaak in Middelburg en bij werkleerbedrijf Orionis Walcheren. Bij de kapper zou hij hebben gezegd niet te willen worden geknipt door een sjiiet. Hij zou hebben gezegd: "Als de kapper een sjiiet is, mag hij niet aan mijn haar zitten. Anders moet hem de strot worden doorgesneden."

Het OM vraagt voor deze bedreiging bij nader inzien om vrijspraak, omdat het meer gaat om het uitspreken van een wens dan een daadwerkelijke bedreiging. De doodsbedreigingen bij Orionis zijn volgens de officier van justitie een ander verhaal.

Getuigenis van de moeder

De verdachte zou daar tegen een collega hebben gezegd: "Ik ga jullie allemaal onthoofden!" Naast getuigen bij Orionis baseert het OM zich ook op de getuigenis van de moeder van de verdachte. Tegen haar zou hij na het voorval hebben gezegd dat hij mensen met de dood had bedreigd.

Mensen hoeven niet bang te zijn voor mij. Ik ben er niet toe in staat om zoiets te doen." de 25-jarige verdachte

Het OM verdenkt de man van 'bedreiging met terroristisch misdrijf'. "De dreiging om te onthoofden past bij de opzet van terreurorganisaties als IS, met als doel de bevolking angst aan te jagen", aldus de officier van justitie.

Terroristische organisatie

In 2017 moest verdachte ook al voor de rechtbank komen, omdat hij werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De Middelburger zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. Tijdens de periode in Syrië zou de man zijn opgeleid om met wapens om te gaan, vermoedt het OM.

De verdachte heeft destijds een jaar vastgezeten en werd verdacht van radicalisering. De rechter noemde deze zaak destijds zorgelijk en bedenkelijk, maar niet voldoende om de man te veroordelen. In deze zaak loopt nog een hoger beroep. Het is nog niet bekend wanneer dat hoger beroep gepland staat.

'Obsessieve interesse in Jihadistische ideologie'

Uit een rapport van de reclassering blijkt dat verdachte een grote interesse heeft in jihadisme, waardoor er risico's bestaan. De reclassering maakt zich zorgen. De officier van justitie deelt die zorgen. "In mijn ogen heeft verdachte een obsessieve interesse in Jihadistische ideologie", aldus de officier. Dat zou onder meer blijken uit zijn zoekgeschiedenis

De computer van de 25-jarige verdachte is onderzocht. Hij zocht daarop uit of van zijn geloof zijn haar mag worden afgeschoren, maar hij zocht ook naar de zoektermen: Syrië, Syriëgangers en Islamic State. Verder zou hij hebben opgezocht hoe je autobommen maakt.

'Ik ben er niet toe in staat'

Zelf zegt de verdachte dat hij nooit een aanslag zou plegen. "Mensen hoeven niet bang te zijn voor mij. Ik ben er niet toe in staat om zoiets te doen", zei hij vanmorgen tijdens de zitting.

Dat was een van de weinige keren dat de verdachte zich in de rechtbank hardop uitsprak. Hij beriep zich tijdens de zitting meerdere keren op zijn zwijgrecht.

Volgens de verdachte is zijn leven nu goed. Hij wil nog dit jaar verhuizen naar de Randstad en wil een opleiding starten om apothekersassistent te worden. Maar ten tijde van de bedreigingen ging het naar eigen zeggen niet zo goed met hem. Hij had toen 'onrust' in zijn hoofd. Dat kwam waarschijnlijk doordat hij zijn medicijnen niet had genomen.

'Eén getuige is geen getuige'

Zijn advocaat vraagt om vrijspraak. Volgens de advocaat is er niet genoeg bewijs van de bedreiging bij Orionis. Zo zou maar één collega de bedreiging hebben gehoord en 'één getuige is geen getuige', aldus de advocaat. Ook zou verdachte nooit de intentie hebben gehad mensen vrees aan te jagen.

Mocht de rechtbank wel vinden dat er voldoende wettelijk bewijs is, dan gaat het volgens de advocaat om een strafbare bedreiging, maar dus niet om een terroristisch misdrijf. En als er inderdaad een proeftijd komt, wil de advocaat een proeftijd van twee jaar, in plaats van drie, zoals gebruikelijk in dit soort zaken. De uitspraak van de rechter volgt op 6 februari.

