Bouw hoogste woontoren van Zeeland met zeker twee jaar vertraagd

Martin Dekker van Vastgoedontwikkeling VG-D uit Middelburg wilde vorig jaar al beginnen met de bouw van wat de hoogste woontoren van Zeeland moet worden. Maar het bouwproces heeft vertraging opgelopen door procedures en een marktonderzoek.

Marktonderzoek

"We moeten de stappen heel zorgvuldig zetten," zegt Dekker. "We zijn volop bezig met het bestemmingsplan en de ruimtelijke onderbouwing. Ook hebben we een marktonderzoek laten verrichten waarbij we hebben ingezoomd op het programma."

De vastgoedondernemer wilde zeker weten of er voldoende vraag was naar bepaalde wooneenheden en recreatie-eenheden. Het onderzoek is onlangs afgerond en Dekker is bevestigd in wat hij al vermoedde: er is voldoende animo voor de Zeelandtoren.

De Zeelandtoren wordt een bijzonder gebouw. Met 34 verdiepingen en een hoogte van bijna honderd meter moet de toren een landmark worden op Walcheren. Hoger dan de Sardijntoren op de Boulevard in Vlissingen (85 meter) en de Lange Jan in Middelburg (90,5 meter). De toren krijgt ovale vloeren en iedere verdieping wordt zes graden gedraaid gebouwd ten opzichte van een lagere verdieping. Hierdoor lijkt het alsof de toren zich naar boven schroeft. Torderen heet dat in jargon. Hierdoor heeft de toren telkens een andere silhouet, afhankelijk van waar je ertegenaan kijkt in Vlissingen.

Hans van Houdt, projectleider Scheldekwartier van de gemeente Vlissingen, vindt het belangrijk dat de toren er komt: "We hebben een visie opgesteld waarin allerlei functies een plek krijgen in het Scheldekwartier. De toren is daar een essentiële schakel in. Als die wegvalt, zou dat enorm jammer zijn."

De Zeelandtoren van bovenaf (foto: Omroep Zeeland)

Is bouwen begin volgend jaar haalbaar? Van Houdt is voorzichtig optimistisch: "Ja, maar ik zeg het met enige aarzeling. We hebben een procedure te doorlopen. Als dat ongeschonden gebeurt, dan duurt dat negen maanden. Maar als er bezwaren komen, dan kan het langer duren."

Als de bouw begin 2021 begint, duurt het volgens initiatiefnemer Martin Dekker nog anderhalf tot twee jaar voordat de Zeelandtoren er ook echt staat.

Het plan voor de bouw van de woontoren werd twee jaar geleden gepresenteerd. Bij de Vlissingers gingen toen niet de handen op elkaar. In reacties werd de toren vergeleken met onder meer een bloemenvaas, dildo en pepermolen.

Vastgoedondernemer Martin Dekker over planning bouw Zeelandtoren

