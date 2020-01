OM: Neerschieten verdachte in Kortgene was geoorloofd

Het begon op 17 augustus 2019 met een melding van huiselijk geweld aan de Burgemeester Snellestraat in Kortgene. De 53-jarige verdachte zou bij een ruzie met zijn ex-vriendin vernielingen hebben aangericht en hebben gedreigd met brandstichting, terwijl hij een jerrycan met benzine vasthield. De vrouw belde vervolgens de politie.

Vuurwapengevaarlijk

Vier agenten kwamen op de melding af. De man, die bij de politie bekendstaat als vuurwapengevaarlijk, was op dat moment niet meer in de woning. De agenten gingen naar buiten om op straat verder te zoeken naar de verdachte.

Ze vonden de man bij zijn eigen woning, waar hij ondertussen naar was teruggelopen. Daar ontstond een dreigende situatie. De man kwam op de agenten afgelopen met een wijnfles in zijn hand, klaar om ermee te slaan.

Derde schot trof doel

Ze gaven hem opdracht om te stoppen, maar hij bleef op hen aflopen. Zelfs na de eerste twee schoten bleef hij op de agenten afrennen. Het derde schot trof doel. De verdachte werd geraakt in zijn been, waarna hij ten val kwam en in de boeien werd geslagen.

Rijksrecherche onderzoekt schietincident in Kortgene (foto: HV Zeeland)

"Schieten doe je ook als agent niet zomaar", zei politiewoordvoerder Esther Boot eerder naar aanleiding van deze zaak. "Het besluit om te schieten neem je in een split second, op basis van meerdere factoren. En dat doe je alleen als het echt niet anders kan. Schieten is echt een laatste redmiddel."

Geen andere keuze

Dat laatste redmiddel is hier terecht toegepast, is het oordeel van het OM. Volgens het OM mocht de agent in dit geval gebruikmaken van het dienstwapen omdat hij en zijn collega gevaar liepen en geen andere keuze hadden.

Het onderzoek naar het schietincident werd uitgevoerd door de Rijksrecherche, omdat die géén onderdeel is van de politie. Het is een onafhankelijke partij die onderzoek doet voor het Openbaar Ministerie.

