Een gevarieerd personeelsbestand opbouwen is makkelijker gezegd dan gedaan

Sommige bedrijven beloofden hun best te doen om meer meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of met een andere etnische achtergrond, religie of seksuele voorkeur. Andere bedrijven spraken juist de ambitie uit om de verhouding man/vrouw meer gelijk te trekken en meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen.

Zeeuwse deelnemers aan het Charter Diversiteit Naam en Ambitie: DOW Chemicals - Diversiteit en inclusie op verschillende vlakken zoals gender, een beperking, seksuele geaardheid en internationale culturen. Zeeland Refinery - Meer vrouwen en arbeidsgehandicapten. University College Roosevelt - Balans van 50/50 man/vrouw en Nederlands/niet-Nederlands. Gelijkheid in betaling man/vrouw. Roompot - Meer vrouwen in het hoger management, meer mensen met een arbeidsbeperking. Zeelandia - Verschillende etnische achtergronden, arbeidsbeperking, duurzaam ouderen inzetten. Omroep Zeeland - Mensen met een arbeidsbeperking en/of andere culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Van de Zeeuwse deelnemers lijkt DOW het meest intensief met diversiteit in het bedrijf bezig te zijn. Het bedrijf heeft werknemers uit meer dan 50 landen en gelooft dat diversiteit in een bedrijf nodig is om toekomstige uitdagingen aan te gaan. DOW heeft voor diverse doelgroepen zoals LHBTI'ers en mensen met verschillende religieuze achtergronden, netwerken opgezet en ambassadeurs aangewezen om begrip en respect te creëren. DOW Terneuzen kreeg voor de inzet voor de LHBTI-groep afgelopen jaar een Zeeuwse Parel.

Meer vrouwen op managementplekken

Roompot zegt een slag te hebben gemaakt op het gebied van meer vrouwen op managementplekken en op het gebied van mensen met een beperking. Ze streven er naar om op ieder park iemand met een beperking aan te nemen.

Meer vrouwen in de techniek is één van de ambities van Zeeland Refinery. Dat kost moeite, zeker omdat relatief weinig meisjes een technische opleiding volgen. De laatste twee jaar werden twee 'technische' vrouwen en twee nieuwe medewerkers met een andere culturele en religieuze achtergrond aangenomen.

Zeelandia heeft sinds de ondertekening meer mensen aangenomen met een beperking en met een andere culturele achtergrond. University College Roosevelt heeft ongeveer een 50/50 verhouding als het gaat om autochtone/allochtone medewerkers en hoopt in 2021 gelijkheid van betaling man/vrouw voor elkaar te hebben.

Alice Odé van Diversiteit in Bedrijf (de drijvende kracht achter het Charter Diversiteit) is blij met de eerste resultaten. Ze heeft begrip voor de bedrijven die worstelen met bepaalde aspecten: "Het is ontzettend complex. Daadwerkelijke divers worden betekent veel stappen nemen. Een vacature aanpassen of Ramadan vieren maakt je niet gelijk divers."

Omroep Zeeland is zo'n bedrijf waar het moeite kost om aan sommige beloftes te kunnen voldoen, zoals het voornemen om twee mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond aan te nemen. Als reden wordt gegeven dat er een lage respons vanuit die groep is op vacatures, het taalniveau een knelpunt is en dat er weinig tot geen tijd en ruimte is voor goede begeleiding.

De omroep staat daar niet alleen in. Veel mediabedrijven hebben moeite om mensen met een niet-Nederlandse achtergrond te werven. Alice Odé vindt dat jammer omdat ze denkt dat juist de media een voorbeeldrol zou moeten hebben als het gaat om een diverse uitstraling. Op andere punten hoefde de omroep geen inhaalslag te maken. De man/vrouwverhouding is zo goed als 50/50, de LHBTI'ers zijn goed vertegenwoordigd en er zitten genoeg vrouwen in leidinggevende posities.

Stefano la Heijne van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland is het Zeeuwse aanspreekpunt voor diversiteit in de bedrijven met het project 'diversiteit loont!'. Hij ziet dat sommige bedrijven worstelen met dat wat ze in het charter hebben voorgenomen. Hij zegt dat er voor deze bedrijven steun mogelijk is vanuit 'diversiteit loont!' "We kunnen zoeken naar bedrijven die hier ook mee hebben geworsteld, en kijken naar een passende oplossing."

Overheden moeten ook tekenen

La Heijne richt de komende tijd zijn pijlen op de Zeeuwse gemeentes en de Provincie. Hij wil graag dat die ook het charter ondertekenen en zo een boodschap afgeven aan de Zeeuwse bedrijven. Navraag leert dat de veel gemeentes en de Provincie Zeeland zelf al op hun manier bezig zijn met diversiteit, maar met belangstelling uitkijken naar het voorstel van La Heijne.

