Marinierskazerne komt 'zo goed als zeker' niet naar Vlissingen

Mariniers tijdens een training op de kazerne in Doorn (foto: ANP Foto)

De komst van de marinierskazerne is met de jaren onzekerder geworden. Er lag weliswaar een besluit uit 2012, maar er werd steeds openlijker gesproken over andere locaties dan Vlissingen voor de kazerne. Vooral binnen het Korps Mariniers was er veel weerstand tegen de verhuizing. Vanwege de verhuizing naar Vlissingen zouden veel mariniers ontslag hebben genomen bij het korps. In de eerste elf maanden van 2019 verlieten 137 mariniers het korps.

Verhuizing naar Midden-Nederland

De laatste maanden werden er meerdere locaties in Midden-Nederland genoemd waar de marinierskazerne wel naartoe zou kunnen. Zo opperde de Forum voor Democratiefractie in de Provinciale Staten van Flevoland voor de komst van de mariniers naar hun provincie.

Afgelopen vrijdag ontstond er onrust over het wel of niet doorgaan van de verhuizing naar Vlissingen. Volgens journalistenplatform Follow The Money zouden de mariniers niet naar Vlissingen komen, maar zouden zij verhuizen naar Nieuw-Milligen, in de buurt van Apeldoorn. De Zeeuwse overheden stuurden daarom een gezamenlijke brief waarin zij eisten dat staatssecretaris Visser 'per ommegaande' zou bevestigen dat de kazerne gewoon naar Zeeland zou komen.

Compensatie

De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen had eigenlijk al in 2017 in gebruik moeten genomen moeten worden. In de ministerraad van vrijdag is volgens RTL Nieuws discussie ontstaan over compensatie voor Zeeland. Het is nog niet duidelijk hoe die compensatie precies geregeld wordt.

