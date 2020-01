Vlissingen over afblazen marinierskazerne: 'Dit is het schofferen van een hele provincie'

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (archief) (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

"Tot voor kort was het zo dat we keurig in contact waren met elkaar. En dat als je een vraag stelde je keurig netjes antwoord kreeg, maar dat was sinds afgelopen vrijdag niet meer het geval", vervolgt Vader. De gemeente Vlissingen heeft ook nog geen officieel besluit gehoord van staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Vader: "Ik zou het ongelooflijk fatsoenlijk vinden vanuit defensie en de staatssecretaris dat zij de provincie en Vlissingen zelf informeert als zij een ander besluit neemt. En tot op heden heb ik dat nog niet gehad."

Onfatsoen

De stilte uit Den Haag tekent volgens de wethouder de 'mate van onfatsoen': "We zijn buitengewoon ontstemd over wat er blijkbaar aan de hand is en dat heel de wereld dingen weet en de provincie en de gemeente Vlissingen niet." Volgens Vader wordt er met Zeeland gesold. "We worden al heel lang aan het lijntje gehouden, al acht jaar inmiddels", vervolgt de wethouder van de gemeente Vlissingen.

Het besluit om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen werd al in 2012 genomen, maar kwam de laatste jaren op losse schroeven te staan omdat de mariniers het niet zagen zitten om naar Vlissingen te verhuizen en zij tekenden protest aan. In 2018 besloot het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie dat het medezeggenschapstraject tekort schoot.

Nieuw medezeggenschapstraject

Daarop besloot Visser om een nieuw medezeggenschapstraject in te gaan. Met alle gevolgen van dien, vreest wethouder Vader. "Zou het zo zijn dat de staatssecretaris deze tijd gebruikt heeft om toch alternatieven te zoeken, dan zou ik daar wel heel erg boos over zijn. Want zij heeft meerdere keren ontkend op zoek te zijn naar alternatieven", aldus Vader.

Mariniers oefenen op het strand van Vlissingen (archief) (foto: Strandwacht Vlissingen)

De gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland hebben na 26 november niets meer gehoord over ontwikkelingen rondom de kazerne. Na vrijdag gingen de luiken bij het ministerie van Defensie zelfs helemaal dicht, zegt Vader.

Schofferen

De gemeente wil nu zo snel mogelijk in gesprek met het kabinet. "'Omdat het natuurlijk onbestaanbaar is dat als je eerst eindeloos praat over genoegdoening voor Zeeland voor het weghalen van de rijksdiensten. Dat dan in 2012 na lang soebatten een besluit valt dat dat gecompenseerd wordt door de verhuizing van de mariniers. En dat je dan na acht jaar zou zeggen 'dat gaan we toch maar niet doen'. Dat is echt het schofferen van een hele provincie", sloot een woedende wethouder af.

