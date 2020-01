Speciekuip met mogelijk delen lichaam Johan van der Heyden gevonden in kanaal

Zoektocht naar delen van lijk in Schelde-Rijnkanaal (archief) (foto: HV Zeeland)

Van der Heyden is al sinds zondagavond 2 juni 2019 vermist. Wat er precies met hem gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie gaat ervan uit dat de loodgieter door geweld om het leven is gebracht en in stukken is gehakt. De resten zouden daarna zijn vervoerd in een speciekuip en gedumpt in de omgeving van Steenbergen.

Speciekuip

Bij de zoektocht vandaag is een speciekuip met beton gevonden. De politie denkt dat het lichaam van Van der Heyden in het beton zit. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat de inhoud van de kuip nu verder onderzoeken.

Vorige maand zocht de politie ook al in het Schelde-Rijnkanaal naar het lichaam van Johan van der Heyden. Toen heeft de politie niets gevonden.

