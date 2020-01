'Die marinierskazerne niet naar Vlissingen? Onzin! Die komt er gewoon hoor!'

Hoewel alle landelijke media het melden als vaststaand feit dat de verhuizing niet doorgaat, heeft de VVD'er er nog steeds het volste vertrouwen in dat die kazerne er alsnog komt. "We hebben er van alles voor gedaan om de weg ernaartoe te vereffenen. Er zijn afspraken over gemaakt en ik ga er vooralsnog van uit dat de overheid die afspraken nakomt."

Mokerslag

Op de vraag of dit nieuws als een mokerslag aankomt, antwoordt de gedeputeerde zonder blikken of blozen: "Nee. Het zou een mokerslag zijn als dit nieuws zou zijn bevestigd door de staatssecretaris. Zolang die bevestiging nog niet is gegeven ga ik er gewoon van uit dat die kazerne hierheen komt."

De Vlissingse wethouder Albert Vader tapt ondertussen uit een ander vaatje. Hij is woedend. "Dit is het schofferen van een hele provincie", is zijn reactie.

'Aan het lijntje gehouden'

"We zijn buitengewoon ontstemd over wat er blijkbaar aan de hand is en dat heel de wereld dingen weet en de provincie en de gemeente Vlissingen niet." Volgens Vader wordt er met Zeeland gesold. "We worden al heel lang aan het lijntje gehouden, al acht jaar inmiddels", vervolgt de wethouder van de gemeente Vlissingen.

Volgens meerdere landelijke dagbladen, de NOS en RTL Nieuws wilde de verantwoordelijk staatssecretaris Visser het nieuws dat de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat afgelopen vrijdag al naar buiten brengen, maar zou zijn teruggefloten door de ministerraad.

Lees ook: