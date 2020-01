De nieuwe Racoon was bijna een soloplaat geworden

De single Het Is Al Laat Toch is gepresenteerd. Ik kan me voorstellen dat je benieuwd was naar de eerste reacties. Hoe zijn die?

Bart: "Die waren ontzettend positief. Mensen zijn allemaal erg enthousiast, net als wijzelf."

Dit is wel spannend, van het Engels naar het Nederlands, daar zit wel een verschil tussen.

Bart: "Ja, ik heb altijd vastgehouden aan Engels, de taal van de popmuziek, maar Nederlands is dat zeker ook. Het hoeft niet altijd dichterlijk en hoogdravend te zijn. Je kan ook gewoon op z'n Bartjes, lekker bot en direct teksten op de band knallen en dan kan het ook prima overkomen."

Wat was het kantelpunt? Oceaan?

"Ja, Oceaan heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf ging vertrouwen in het Nederlands. Ik ergerde me aan m'n uitspraak, ik ben altijd van de accentjes geweest. Ik neem snel dialectjes over en in het Nederlands ging me dat tegenstaan. Dankzij Oceaan heb ik het in een vormpje kunnen gieten."

Is het makkelijker voor je om teksten te schrijven in het Nederlands?

"In het Engels begin ik bij couplet vier te worstelen, in het Nederlands pas bij couplet 16. Ik moet toegeven dat ik in het Nederlands toch wel makkelijker de woorden vind."

Jij was ervan overtuigd, maar bij de rest van de band duurde dat wat langer. Hoe heb je ze over de streep getrokken?

"Ik wilde dit gewoon erg graag doen. Toen m'n zusje overleed, kreeg in de smiezen dat tijd een relatief begrip is, en dit zal al in de koker. Ik had liedjes in m'n hoofd die ik graag wilde brengen. Dus ik heb ze eigenlijk voor het blok gezet: 'ik wil dit graag met jou doen, Dennis [gitarist Dennis Huige - red.], maar als je nee zegt, ga ik het alleen doe. Gelukkig zei hij: 'ik ga mee.' Ik heb ook heel veel aan Dennis op tekst gebied. Maarten van Damme [bassist - red.] draagt ook fantastische dingen aan. Ik ben blij dat ik m'n poot stijf heb gehouden. Ik kan dit helemaal niet zonder die jongens."

Hoever zijn jullie met het nieuwe album?

"We zijn heel erg ver. We hebben mooie dingen opgenomen en zetten nu de punten op de i: liedje erbij, liedje eraf. Ik zou er graag een stuk of 10 willen. De releasedatum is nog niet precies bekend. Dit najaar, maar wanneer precies? Het moet af zijn, anders moet je nog even wachten. We vinden het leuk om nieuwe dingen te doen, dus we zullen wel een stuk of vier nieuwe Nederlandstalige zingen, maar het is een doodenge periode en spannend. Een nieuwe vijver, een nieuw hoofdstuk."

In de agenda van Racoon staan drie cluboptredens, in Muziekgebouw Eindhoven (10 april), Tivoli Utrecht (11 april) en Oosterpoort Groningen (18 april).

