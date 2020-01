Diversiteit is een prioriteit voor DOW

Diversiteit volgens DOW

Terneuzen is binnen de Benelux één van de meest cultureel diverse vestigingen van DOW. Er werken mensen van zo'n 55 verschillende nationaliteiten met elkaar, en met die culturele verscheidenheid is aandacht nodig om iedereen op een prettige manier met elkaar te laten werken.

DOW heeft daarom het programma Inclusion&Diversity (I&D) uitgerold over alle lagen van de werkvloer. Netwerken en ambassadeurs voor verschillende doelgroepen zoals LHBTI'ers, senioren, arbeidsbeperkten en werknemers van buitenlandse komaf, maken deel uit van dit programma.

LHBTI ambassadeur bij Dow, Peggy de Rijcke (foto: omroep zeeland)

Peggy de Rijcke is ambassadeur voor de LHBTI'ers die bij DOW werken. Ze zegt dat te doen vanuit een gevoel van strijd tegen onrechtvaardigheid. "Ook al zijn we allemaal mensen, sommigen worden anders behandeld, en dat hoort niet." Haar netwerk GLAD biedt steun, organiseert bijeenkomsten en probeert medewerkers vanuit culturen die niet tolerant zijn ten opzichte van diverse seksuele oriëntatie ervan te overtuigen dat iedereen respect verdient.

Erwin Peeman, voorzitter Prime(senioren)-netwerk DOW (foto: omroep zeeland)

Erwin Peeman is voorzitter van het PRIME-netwerk, dat voor oudere werknemers in het leven geroepen is. Hij werkt voornamelijk met procesoperators, wat voornamelijk een mannenwereld is. Peeman ziet dat acceptatie van andere denkwijzen en culturen een langdurig proces is. Hij denkt dat door iets gemeenschappelijks te vinden, het makkelijker is om begrip en respect te kweken. Op het terrein van DOW is volgens hem veiligheid de gemene deler. "Door met elkaar verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid, groeit er vertrouwen."

Zeeuwse Parel

De inzet van DOW Terneuzen is niet onopgemerkt gebleven. Vorig jaar ontving het bedrijf de Zeeuwse Parel, een beloning voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor de LHBTI community. De jury vond dat het GLAD-netwerk van DOW een voorbeeld is voor andere bedrijven.

Lees ook: