60+'ers pinken een traantje weg: laatste editie Goud voor Oud

Het evenement Goud voor Oud hoort al dertien jaar bij het festival Aemstie Alive, dat in het sportcentrum Westenschouwen gehouden wordt. "Het is jammer dat dit de laatste keer is. Maar, aan alles komt een einde, ook voor bejaarden", zegt Jaap Boiten van Aemstie Alive. "Het heeft er vooral mee te maken dat het organiseren van dit evenement gewoon heel veel tijd en geld kost."

De laatste editie van Goud voor Oud. (foto: Omroep Zeeland)

De duizend 60+'ers worden opgehaald en thuisgebracht met bussen, krijgen hapjes, drankjes en avondeten. Áls daar tijd voor is, want tussen de foxtrot en de polonaise door, is er amper tijd om op adem te komen. En als Frans Bauer op het podium verschijnt, zijn de de ouderen al helemaal niet meer terug op hun stoel te krijgen.

'Ontzettend jammer'

Een stel komt op adem na een hele ronde polonaise te hebben gelopen. "Wij vinden het zo ontzettend jammer dat dit de laatste keer is. Stiekem hopen we dat het toch nog een keer terugkomt. Kijk om je heen, het is zo mooi om te zien dat al die ouderen nu lachen en genieten! Je ziet ze gewoon weer lachen!"

Jongeren hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. De evenementen voor de jongere generaties die onderdeel uitmaken van festival Aemstie Alive, blijven wel gewoon bestaan, zegt de organisatie.