Burgemeester Margot Mulder trots op de gloednieuwe ambtsketen van Goes

Burgemeester van Goes Margot Mulder en ontwerper en goudsmid Richard Fabery de Jonge. (foto: Omroep Zeeland)

De keten wordt alleen gedragen op officiële gelegenheden. "Maar vandaag wil ik hem graag aan jullie laten zien", zegt burgemeester Mulder trots. "Ik vind hem prachtig." De vorige ambtsketen van Goes werd gebruikt sinds 1852 en wordt vanaf nu bewaard in het Historisch Museum de Bevelanden in Goes.

Moderner

De nieuwe keten is moderner: de zilveren penning, waar het gemeentewapen in is geslagen, kan ronddraaien. Voorheen moest de ketting afgedaan worden en andersom weer omgehangen worden.

Aan de ene kant van de penning staat namelijk het gemeentewapen en aan de andere kant het rijkswapen. Het rijkswapen wordt gebruikt bij bijvoorbeeld Koninklijke onderscheidingen, wanneer de burgemeester iets in naam van de koning uitvoert. Op andere momenten hangt het gemeentewapen naar de voorkant.

De nieuwe ambtsketen van Goes.

Goudsmid Richard Fabery de Jonge heeft de keten speciaal voor de gemeente Goes ontworpen en gemaakt. "Een andere gemeente zou 'm niet kunnen gebruiken. De ketting is gevormd naar de contouren van de stad Goes en de dorpen die bij de gemeente Goes horen, staan erin gegraveerd. Ook komt het gansje van Goes in de ketting terug", vertelt hij.

Trots

De goudsmid is erg trots op zijn creatie. "Het is een hele eer om een ambtsketen te maken. Ik heb er eerder al een paar gemaakt, maar ik vind het een hele eer dat ik dat nu ook voor de gemeente Goes mag doen. Daar woon ik, dus dat is heel bijzonder." Fabery de Jonge vertelt dat hij lang met het ontwerp is bezig geweest. "In totaal hebben we honderd uur in de keten gestoken. Wat dat kost, moet je zelf maar uitrekenen", zegt hij lachend.