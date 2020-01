Raad Tholen stemt unaniem voor openbaarmaking stukken De Spetter

Verantwoordelijk wethouder Frank Hommel was door ziekte niet aanwezig. Hij werd vertegenwoordigd door wethouder Peter Hoek. Volgens Hoek is die 10.000 euro onoverkomelijk. "We hebben het als volgt berekend. Het zijn tweehonderd documenten. Reken een half uur per document dan is het honderd keer het uurtarief. En dan komen we op 10.000 euro." Dat komt dus neer op een uurtarief van honderd euro.

PVV-fractievoorzitter Vincent Bosch die eerder met zijn partij een rechtszaak startte om de stukken openbaar te krijgen is verbaasd over de hoogte van het bedrag. "De berekening die gemaakt is voor een extern bureau is nogal fors! Maar er zitten ook heel wat documenten tussen die waarschijnlijk niet gelakt hoeven te worden dus we hopen de kosten daar wel te kunnen drukken."

Er zijn problemen die vind ik echt schokkend, echt schokkend!" Han van 't Hof, fractievoorzitter Algemeen Belang Tholen

Die mening delen ook andere oppositieleden. Sommigen lakken het liefst zelf alle 200 documenten zwart als dat kosten bespaart. SP-raadslid Theo Korevaar bood voor de grap aan om het zelf te doen voor de helft van het geld. Desondanks is het volgens de gehele oppositie wel nodig om stukken zwart te lakken zodat deze onleesbaar zijn. Pas dan kunnen alle stukken openbaar worden gemaakt.

Eerder maakte de provincie al enkele stukken openbaar. Daaruit bleek dat chloortabletten mogelijk de troebelheid van het water in het zwembad zouden hebben veroorzaakt. Daardoor waren zwemmers in het diepe deel van het bad niet meer te zien. De veiligheid van de bezoekers kwam daardoor in gevaar.

Maar volgens Han van 't Hof, fractievoorzitter van Algemeen Belang Tholen, is er meer aan de hand al kan hij daar tot de publicatie niet veel over zeggen. "Er zijn problemen met de arbeidsomstandigheden en die vind ik echt schokkend, echt schokkend!"

Zwembad De Spetter (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De eerste stukken waar niets in gelakt hoeft te worden worden vandaag al openbaar gemaakt. Naar verwachting gaat het nog een aantal weken duren voordat de overige tweehonderd documenten gepubliceerd worden.

