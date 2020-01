Zeeland wordt wakker: Marinierskazerne, De Spetter en nieuwe ambtsketen

Vanmiddag is het weer ministerraad. Alle ministers komen bij elkaar in Den Haag om te praten over de lopende zaken. Waarschijnlijk wordt er vandaag meer duidelijk over het kabinetsstandpunt over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Onder andere RTL Nieuws en de NOS meldden gisteren dat de verhuizing is afgeblazen. De gemeente Vlissingen is des duivels over het nieuws, maar de provincie Zeeland gaat er nog van uit dat de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne gewoon open gaat.

De marinierskazernein Doorn (foto: ANP)

De gemeenteraad van Tholen vergaderde gisteravond over de geheime raadsstukken over de renovatie van zwembad De Spetter in Tholen Stad. Vorige week besloot het college van burgemeester en wethouders dat die stukken toch geopenbaard zouden worden, terwijl zij zich eerst met hand en tand tegen publicatie. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord, ook al kost het weglakken van sommige passages 10.000 euro.

Renovatie zwembad De Spetter in Tholen (archief) (foto: ID4U)

Een feestje met een traan gisteren in Burgh Haamstede. Het 60+-feestje Goud voor Oud werd gisteren voor de dertiende keer georganiseerd. Maar het was ook gelijk de laatste keer. Het gratis feestje voor de ouderen van Schouwen-Duiveland is te duur geworden om te organiseren nadat een van de hoofdsponsoren zich terugtrok.

De laatste editie van Goud voor Oud. (foto: Omroep Zeeland)

De inwoners van Terneuzen hebben enthousiast meegedacht over een uitkijktoren aan de rand van de stad. Bij de gemeente zijn meer dan driehonderd ideeën binnengekomen. Wij hebben de interessantste voor je op een rijtje gezet.

Het weer:

Het is eerst bewolkt en mistig, maar in de loop van de dag komen er zonnige perioden en dat is wat vaker dan gisteren het geval was. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden. De wind is zwakjes, uit zuid-zuidwest (1 tot 2 Bft).



Vannacht kan er opnieuw mist en nevel ontstaan, bij een zwakke zuidelijke wind (1 of 2 Bft). Het kwik zakt naar 0 tot 2 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, na het oplossen van de mistbanken. De wind is dan matig uit het zuiden. In de loop van zondag regen. Volgende week ook wisselvallig en veel meer wind.