'Vissers en energiebedrijven moeten samenwerken op zee'

Een windmolenpark van Ørsted voor de kust van Denemarken (foto: Ørsted)

Meggelaars is er van overtuigd dat het zeewindpark Borssele 1 en 2 gesloten zal blijven: "De overheid heeft voorwaarden gesteld in een kavelbesluit. Er mogen geen schepen langer dan 24 meter het windpark in, behalve voor onderhoud. En er mag geen bodemberoerende visserij gedaan worden." Dat laatste is omdat er kabels in de grond zitten die bloot kunnen komen te liggen.

Als een visser die zou raken dan veroorzaakt dat volgens Meggelaars veel schade:" Dat kost drie of vier miljoen. Het probleem is dat vissers zich moeilijk daarvoor kunnen verzekeren. Het is ook lastig dat het heel druk is op de Noordzee. We zullen moeten samenwerken en dat doen we dan ook."

Samenwerken

"We zitten met de energietransitie die we betaalbaar willen houden. Dan heb je toch windmolenparken nodig. Maar je wil natuurlijk goed blijven samenwerken met andere duurzame sectoren zoals de visserij," aldus Joel Meggelaars van Ørsted.

Impact

Begrip voor de gevoelens van de vissers is er wel bij Ørsted:"De veranderingen de laatste jaren hebben natuurlijk een grote impact gehad. Als jij grote investeringen hebt gedaan in de pulskorvisserij en nu wordt dat weer aangepast dan is dat lastig. En nu worden gaat er weer een visgebied dicht voor de kust en moet je je weer aanpassen. Maar het grote plaatje is ook dat de druk op de Noordzee groot is."

