Dit zijn de kanshebbers voor de Zeeuwse PioniersPrijs

De Zeeuwse PioniersPrijs wordt dit jaar voor de zevende keer uitgereikt aan een persoon, bedrijf of organisatie. Pioniersgeest, lef, vindingrijkheid en door ondernemerschap Zeeland positief op de kaart zetten zijn de kenmerken van de winnaars van deze prijs. De prijs is een initiatief van stichting De Zeeuwse Connectie. Deze netwerkorganisatie bestaat uit ruim 11000 Zeeuwen van buiten en binnen de provincie.

Pioniers van 2019

Zeeuws Meisje #gelijkheid-project

Door kunstenaar Rem van den Bosch gaat het Zeeuws Meisje de hele wereld over, maar dan wel op een moderne en artistieke manier en met een doel: belangrijke waarden uitdragen over gelijkheid en respect. Zeeuws Meisje moet ons aan het denken zetten en een uithangbord van gelijkheid worden.

UC360

UC360 uit Goes is een unieke speler op het gebied van Virtual Reality techniek, met veel toepassingen op het gebied van training en onderwijs. Men onderscheidt zich met een unieke ('s werelds eerste) VR Robot voor het maken van de opnamen en de vele toepassingsmogelijkheden in allerlei branches.

Medisol

Na jaren als ambulance-hulpverleners te hebben gewerkt, zijn de oprichters van Medisol AED's gaan verkopen. Inmiddels is Medisol marktleider, worden vanuit Vlissingen AED's geleverd in meer dan 20 landen en heeft Medisol afgelopen jaar voor de tiende keer op rij de FD Gazellen-award gewonnen. Groeien als bedrijf is één ding, maar men heeft ook een uniek doel: zoveel mogelijk levens redden door te zorgen dat in 2025 iedereen in Europa binnen 6 minuten een AED tot z'n beschikking heeft.

Meatless

Meatless uit Goes produceert unieke plantaardige vleesvervangende vezels voor de voedingsindustrie en levert hiermee een bijdrage aan de verduurzaming van ons voedsel. Na jaren van pionieren was er al een flinke groei ingezet, maar de grote uitbreidingsinvesteringen die in 2019 zijn ingezet bewijzen het blijvende succes. Bewust omgegaan met voeding is geen niche meer, maar een steeds algemener fenomeen. Meatless heeft op deze groeiende markt internationaal een unieke positie. Gewoon vanuit Zeeland.

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp toont de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het museum staat de Slag om de Schelde centraal, die een sleutelrol heeft gespeeld bij de bevrijding van Nederland en het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Het Bevrijdingsmuseum is in 2019 geheel vernieuwd en fors uitgebreid. Het trekt niet alleen vele bezoekers per jaar uit binnen en buitenland om de lessen over het belang van vrijheid uit te dragen, maar laat huidige generaties ook inzien hoe uniek en belangrijk de centrale ligging van Zeeland is.