Joe Buck brengt ode aan ouders met White Roses

Het was eigenlijk niet eens de bedoeling dat deze familiegeschiedenis het onderwerp zou worden van een lied: "Het zat altijd in m'n achterhoofd, en tijdens een schrijfsessie viel alles ineens op z'n plaats. White Roses is een belangrijk thema in m'n familie." Op de geboortedag van hun oudste kind kopen zijn ouders altijd witte rozen.

Bespreekbaar

Sjoerd heeft zijn oudste broer dus nooit gekend, maar er werd thuis wel altijd veel over hem gepraat: "Het lied is een ode aan mijn ouders, hoe ze ermee zijn omgegaan. Ze hebben het destijds aan me verteld en altijd met veel liefde besproken. Het wierp geen schaduw over mij en m'n zus, maar het was altijd heel erg bespreekbaar en altijd positief."

Joe Buck vertelt over zijn nieuwe single White Roses

De reactie van zijn ouders op het lied namen voor Sjoerd de spanning een beetje weg: "Ik ben wel nerveus dat er weer een liedje uitgaat. Je hoopt dat mensen het mooi vinden. Maar mijn ouders hebben het gehoord en dat zij het mooi vinden is eigenlijk al genoeg. Misschien helpt het ook bij het verwerken van het verdriet bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt."

Joe Buck brak door met The Way You Take Time dat hij schreef voor een tv-commercial van een supermarktketen. Het nummer bereikte de hoogste positie in de Reclamemuziek Top 40 Aller Tijden-lijst. In maart staan optredens gepland op festival Country to Country (C2C), in Amsterdam en Berlijn.

White Roses is ook de naam van de tournee die Joe Buck in april maakt. Hij treedt op in twaalf Nederlandse steden, waaronder Middelburg (De Spot) op 24 april. Komende zomer is Joe Buck op verschillende festivals te zien, onder andere Tuckerville.