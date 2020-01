Vrouw verdacht van brandstichting in lift

(foto: Alicja)

Een flatbewoner meldde dat hij een brandlucht had geroken in de lift en vervolgens een vrouw in de lift zag zitten op de grond met om haar heen wat afgebrande papieren. Ze dronk uit een blikje bier en vertelde hem dat zij op iemand wachtte en warmte nodig had.

De opgetrommelde agenten troffen bij aankomst de vrouw aan in trappenhuis. In de lift hing nog rook en in de hoek was een schroeiplek te zien. De verschroeide papieren waren opgeruimd. Die werd later aangetroffen in de tuin voor de flat.

De vrouw vertelde een onsamenhangend verhaal en gaf toe dat ze wiet had gerookt. Ze is aangehouden. Een speekseltest bij haar reageerde positief op gebruik van harddrugs. Een GGD arts heeft daarop bij haar bloed afgenomen.