Woede en verbijstering over marinierskazerne in Provinciale Staten

Inspectie van de manschappen mariniers (foto: ANP)

Partijen zijn nagenoeg unaniem in hun veroordeling van het optreden van het kabinet in de kwestie over de marinierskazerne. Ze willen een gezamenlijke brief naar Den Haag sturen om hun woede over de gang van zaken te ventileren. Besloten is met die brief te wachten tot er meer nieuws uit Den Haag komt.

Leugenachtig

Statenleden spreken over een onbetrouwbare overheid. Partijen zijn verbijsterd over de gang van zaken. D66 noemt het optreden van staatssecretaris Barbara Visser van Defensie 'leugenachtig', nadat gedeputeerde Dick van der Velde stelde dat Visser telkens ontkende dat er werd gewerkt aan een alternatieve locatie voor Vlissingen. In de berichten wordt nu genoemd dat de keuze voor een nieuwe marinierskazerne is gevallen op Nieuw-Milligen, bij Apeldoorn. Ook Soesterberg is genoemd.

Ton Veraart van D66 reageert op de hele kwestie

Staatssecretaris onbereikbaar voor Zeeland

Gedeputeerde Dick van der Velde vertelde dat hij vanochtend opnieuw geprobeerd heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie te spreken te krijgen. De staatssecretaris was voor hem ook vanochtend onbereikbaar.

De Vlissingse wethouder Albert Vader vertelde donderdagavond tegen Omroep Zeeland dat sinds de eerste berichten vorige week naar buiten kwamen, contactpersonen in Den Haag niet meer te bereiken waren.

Plan-B

Politieke partijen vinden het onvoorstelbaar dat Vlissingen volgens berichten in de media nu is afgevallen, aangezien er vanaf 2012 tal van besluiten zijn geweest en ook door Haagse bewindslieden handtekeningen zijn gezet. Toch wil gedeputeerde Van der Velde nog niet spreken over een 'plan B'. "Dat is niet onze insteek. Onze insteek is dat de marinierskazerne naar Vlissingen komt."