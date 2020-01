'Badmeesters zwembad Tholen stonden bloot aan explosiegevaar en chloorgas'

Het nemen van een watermonster in zwembad de Spetter (foto: Archieffoto, Omroep Zeeland)

In een rapport van de Arbo Unie wordt onder meer gesproken over misstanden ten aanzien van de veiligheid van medewerkers. Zo werden emmers met tien kilo chloorbriketten opgeslagen in een ruimte zonder explosieluik, terwijl er volgens de brandweer explosiegevaar was. Jerrycans met zwavelzuur werden door medewerkers op slippers naar de doseerinstallatie gedragen door de ruimte van de chloorbriketten. Bij een lekkage had er chloorgas kunnen ontstaan als het in aanraking was gekomen met die briketten.

Mensen in korte broek bezig met chemicaliën

Beschermende kleding wordt door de medewerkers nauwelijks gedragen. Het rapport schetst een beeld van mensen in korte broek, t-shirt en slippers die met chemicaliën in de weer zijn. Ook werkt de voorziening om ogen te spoelen niet naar behoren. Dit betekent dat als één van de medewerkers een giftige stof in zijn of haar oog zou krijgen dit niet direct gespoeld kon worden. Ook ontbreekt er een nooddouche. Als er dus iets zou gebeuren kan er niet op worden geanticipeerd.

Gisteravond besloot de gemeenteraad om de documenten te publiceren. De eerste vijf zijn nu online gezet maar in totaal zijn er tweehonderd geheime documenten.

Het rapport van de Arbo Unie over de onveilige situatie van de zwembadmedewerkers (foto: Omroep Zeeland)

Dan is er nog het rapport van C-Mark consultants. Dit bedrijf deed onderzoek naar de vertroebeling van het water. Chloortabletten losten niet goed op waardoor er een "modderige substantie" achter bleef. Daar komt bij dat de volledige waterstroom niet gefilterd werd omdat het filter "qua oppervlak" te klein zou zijn om de volledige waterstroom aan te kunnen.

Renovatie

De Spetter in Tholen moest vorig jaar dertien keer dicht omdat het water te troebel was. Dit terwijl het zwembad ons een grondige renovatie achter de rug had van ruim een miljoen euro. Het college en collegepartijen wilden de stukken over de renovatie geheimhouden, maar haalde uiteindelijk bakzeil.

Lees ook: