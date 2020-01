Aanklager KNVB buigt zich over trainerskwestie GOES

Daan Eikenhout (foto: Orange Pictures)

Na het vertrek van trainer Ruud Pennings in oktober worstelt GOES met de kwestie. Eerst stond het eerste elftal onder leiding van het duo Ron Amperse en John Livramento. Beide trainers beschikken niet over het vereiste UEFA A-diploma om GOES te mogen trainen.

Gesprekken met andere trainers, die wel over het vereiste diploma beschikken, liepen op niets uit. Zo was Arie van der Zouwen uit Kortgene in beeld om bij GOES aan de slag te gaan, maar club en trainer bereikten geen overeenstemming.

Een andere oplossing

Omdat Amperse en Livramento zelf niet verder wilden, moest GOES op zoek naar een andere oplossing. De club vond in Daan Eikenhout uit Middelburg een trainer die GOES uit de brand wilde helpen. Maar ook Eikenhout beschikt niet over het vereiste diploma. Wel kreeg de club van de KNVB dispensatie tot 23 december voor Eikenhout.

Die termijn is inmiddels verstreken maar GOES heeft nog geen oplossing gevonden. De KNVB bevestigt nu dat de aanklager amateurvoetbal de zaak in behandeling heeft. "De aanklager zal gaan onderzoeken of de club hierin iets te verwijten valt of niet. Vervolgens zal er een schikkingsvoorstel of sepot volgen", zo laat een woordvoerder van de voetbalbond weten.

'Het is niet zo dat we stilzitten'

GOES laat via bestuurslid Hugo Barends weten het onderzoek van de KNVB af te wachten. "Het is niet zo dat wij stilzitten. Wij hebben inmiddels al zo'n tien trainers benaderd, maar het is moeilijk. We hebben nog met twee kandidaten contact gehad. Maar de een gaat naar het buitenland en de ander gaat bij een andere club tekenen."