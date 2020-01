'Schandalig, mariniers horen toch niet op de Veluwe te zitten?!'

De infrastructuur is al aangepast voor de komst van de Marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

"Schandalig", zegt een man. "Ze hebben het beloofd", hij wordt iets feller. "Moet je eens kijken wat voor aanpassingen er gedaan zijn aan onder andere de weg." Een andere man lacht sarcastisch: "We hebben nu wel een mooie rotonde om naar de vuilstort te gaan." Op serieuze toon gaat hij verder: "Het is toch gewoon een rommeltje wat ze aan het doen zijn."

Tegen het Rijk kan je niks doen. De provincie is ervan afhankelijk." voorbijganger op straat

"Ik vind het geen stijl", reageert een vrouw die ernaast staat. Waar Zeeuwse politici nog lijken te denken dat de strijd nog niet gestreden is, is de vechtlust bij de mens op straat verdwenen. "Wat kan je doen? Tegen het Rijk kan je niks doen, de provincie is afhankelijk van het Rijk", reageert een man. "Je kan nog procederen, maar wat in Den Haag in hun kop zit, komt het echt niet naar Vlissingen."

"Ze luisteren toch niet naar je", zegt een tweede. "Gewoon afwachten wat Den Haag zegt", reageert weer iemand anders. "En misschien krijgen we nog wat terug." Want die miljoenen die geïnvesteerd zijn, die moeten terugkomen vinden ze unaniem. En hebben ze suggesties voor het terrein? "Zet er een bejaardenhuis", oppert de één. "Een mooi recreatiepark", stelt een ander voor.

Mariniers horen toch niet op de Veluwe?!" voorbijganger op straat

Boven alles vinden de Vlissingers het jammer, ze hadden de mariniers graag in Vlissingen gehad. "Het was goed geweest voor Vlissingen", reageert een mevrouw teleurgesteld "Jammer hoor." Een andere man snapt niet dat er nu gepraat wordt over Nieuw-Milligen. "Laten we nuchter wezen, die mariniers horen toch niet op de Veluwe te zitten", zegt hij. "Ze horen aan het water."