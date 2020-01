GOES (foto: Omroep Zeeland)

De VVON heeft de afgelopen periode met GOES en de KNVB overlegt over de situatie rondom interim-trainer Daan Eikenhout, die niet over het vereiste diploma beschikt.

"Sinds 12 oktober zit er geen bevoegde trainer meer op de bank bij GOES. Dat was de laatste wedstrijd van Ruud Pennings. Normaal krijgt een club dan zo'n vijf weken dispensatie van de KNVB, maar dan moet het geregeld zijn en moet er een gelicenseerde en bevoegde trainer op de bank zitten", zegt Westen.

'We doen er alles aan'

GOES laat via interim-voorzitter John Vette weten dat de club er alles aan doet. Er is met zo'n tien trainers contact geweest, maar steeds zonder succes. "We hebben al eerder aangegeven dat het heel moeilijk is om iemand te vinden", aldus Vette.

De VVON heeft in deze kwestie een adviserende rol richting KNVB en GOES. "Ik geloof best dat het voor GOES moeilijk is. Neemt niet weg dat er een bevoegde trainer moet zitten", zegt Westen.

'Begrip voor GOES, maar er moet een bevoegde trainer komen'

De KNVB heeft de aanklager amateurvoetbal ingeschakeld om te onderzoeken of GOES in gebreke is gebleven. Als dat zo is, volgt een schikkingsvoorstel.

Punten in mindering

Er zijn meerdere clubs in het land waar onbevoegde trainers werken volgens Westen. "Soms wordt dat door de KNVB afgedaan met boetes of berispingen. In de tabellen met straffen staat ook dat er punten in mindering gebracht kunnen worden, maar dat gebeurt niet snel", zegt Westen.

"We alles binnen ons vermogen om een trainer te vinden"

Morgen speelt GOES het duel in Almere tegen de beloften van Almere City. Eikenhout zit dan op de bank.