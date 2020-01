Middelburgse dj: 'Ik maak 20 procent kans op een Grammy Award'

Jaimy werd benaderd door de Amerikaanse artiest Beau Young Prince, waar hij al een aantal jaar mee samenwerkt. "Ik heb toen iets gemaakt in de veronderstelling dat het toch niets zou opleveren. Want meestal ben je niet de enige die voor dit soort opdrachten wordt gevraagd." Maar het tegendeel was waar. Zo'n drie weken later kreeg hij namelijk van de filmmaatschappij te horen dat ze het nummer daadwerkelijk wilden gebruiken in de film.

Genomineerd zijn voor een Grammy op zich is al iets om trots op te zijn." Jaimy Lageweg - DJ

De nominatie voor een Grammy kwam totaal onverwacht voor Jaimy. "Ik las het op een gegeven moment online en dacht alleen tof, maar het kwam nog niet echt binnen. Het deed me op dat moment nog niet zoveel. Totdat ik allerlei berichtjes ontving en besefte dat het toch wel bijzonder is om genomineerd te zijn voor zo'n prestigieuze prijs."

Kansen

Of Jaimy een Grammy gaat winnen weet hij niet. "Uhhhhhh, laten we zeggen, honderd procent gedeeld door de vijf genomineerden. We hebben allemaal evenveel kans om hem te winnen. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar alle streams van alle compilaties liggen we ook erg dicht bij elkaar."

Maar hij vindt het ook helemaal niet erg als hij geen Grammy wint. "Genomineerd zijn op zich is al iets om trots op te zijn. En ik word nu benaderd door allerlei mensen die nog nooit van mij hadden gehoord. En dat is tof."

Bij het componeren van het nummer moest Jaimy zich houden aan bepaalde eisen vanuit de filmmaatschappij. "Ze wisten voor welke scene het nummer gebruikt zou worden en hadden daar ook al een bepaald beeld bij. Het moest een 'zielig' nummer zijn, maar wel origineel en nieuw."

Let Go

Het nummer Let Go is inmiddels al ruim dertig miljoen keer gestreamd en daar is Jaimy best trots op. "Ik krijg ook veel positieve reacties. Het schijnt dat mensen er ook echt wat aan hebben. Want het nummer lijkt redelijk depressief, zo van, ik wil er een einde aan maken, maar doe het niet, want er is genoeg om voor te leven."

De film Spider-Man waar Jaimy Lageweg voor genomineerd is (foto: Sony Pictures Entertainment)

Toen hij de film voor het eerst zag vond Jaimy het heel vreemd om zijn nummer te horen in de film. "Ik heb het nummer gecomponeerd, dus ben gewend aan de muziek. En dan is het een hele aparte gewaarwording om er opeens beelden bij te zien. Het lijkt dan alsof die er gewoon opgeplakt zijn. Maar ik moet zeggen, nu ik de film een paar keer heb gezien, dat het nummer erg goed bij de beelden past."

Spider-Man

Spider-Man: Into the Spider-Verse is een superheldenfilm. Als eerste in de reeks Spider-Manfilms bestaat deze geheel uit computeranimaties. De film ging in december 2018 in première in Los Angeles. Al eerder viel de film in de prijzen, met onder andere een Oscar, een Golden Globe en Annie Award for Best Animated Feature.