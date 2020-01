Joannathan Duinkerke stopt met wielrennen

Wielrenner Joannathan Duinkerke stopt ermee (foto: Joannathan Duinkerke)

Twee weken geleden werd hij in het Brabantse Rucphen nog voor de derde keer op rij Nederlands kampioen in het veldrijden. De beslissing om nu te stoppen was al daarvoor genomen. "Ik heb niet meer de motivatie om er alles voor te doen en te laten. Ik ben vaak genoeg op het podium geëindigd bij WK's en als ik wat minder ga doen, word ik misschien 5de of 6de. Dat wil ik gewoon niet", vertelt Duinkerke.

In 2010 werd Duinkerke landelijk bekend toen hij tijdens de Giro-etappe in Middelburg een stukje met het peloton meereed. Hij schopte het tot aan de DWDD-tafel bij Matthijs van Nieuwkerk:

Joannathan Duinkerke bij DWDD

Duinkerke gaat de komende tijd verder aan de slag als mecanieker bij wielerploeg Willebrord Wil Vooruit. Zo doet hij dat nu ook al tijdens een aantal veldritten voor de zusjes Van Anrooij. Stilzitten gaat Duinkerke zeker niet doen. Hij gaat zich komende tijd meer richten op het hardlopen. "In mei ga ik een marathon lopen in Limburg. Die is als voorbereiding op de Kustmarathon in oktober waar ik me ook voor ingeschreven heb", zegt hij.

De laatste wedstrijd voor Duinkerke is op 23 februari tijdens de Sluitingsprijs van Oostmalle. Dan rijdt hij nog één keer voor winst in de ID-klasse.