Nog geen besluit over verhuizing marinierskazerne, maandag gesprek tussen staatssecretaris en Zeeland

"Er is geen nieuw besluit genomen. Er zijn wel zorgen", zei de staatssecretaris na afloop van de ministerraad. Die zorgen gaan onder andere over de leegloop bij de mariniers vanwege de verhuizing naar Vlissingen. "Wij gaan met Zeeland in gesprek om dit dilemma ook te schetsen en vooral ook om te praten over wat voor consequenties dit heeft voor Zeeland", aldus Visser.

Nieuw-Milligen

Vorige week vrijdag deed het gerucht de ronde dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen, maar naar Nieuw-Milligen (in de buurt bij Apeldoorn) zou verhuizen. Sindsdien lukte het de gemeente Vlissingen en het provinciebestuur niet om contact te leggen met het ministerie van Defensie.

Gisteren meldden RTL Nieuws en de NOS dat de verhuizing naar Vlissingen definitief van de baan zou zijn. Dat leidde tot woedende reacties in Zeeland. Wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen noemde het afblazen van de verhuizing het 'schofferen van een hele provincie'. Visser betreurt dat deze berichten bekend werden voordat zij de provincie en de gemeente zelf had ingelicht. Visser: "Dat heb ik ook net met de commissaris van de Koning en de burgemeester van de gemeente Vlissingen besproken, dat ik dat betreur."

Compensatie

In de ministerraad is besloten dat Visser maandag naar Zeeland komt om met de boze Zeeuwse overheden in gesprek te gaan. De staatssecretaris wil met onder andere de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen praten over hoe het kabinet en de Zeeuwse overheden met elkaar verder moeten gaan. Onderdeel van die gesprekken is ook een mogelijke compensatie voor onze provincie als de marinierskazerne uiteindelijk niet naar Vlissingen komt.

Het provinciebestuur is blij dat Visser naar Zeeland komt. "Onze brief heeft het zijn doel bereikt. Maandag komt de staatssecretaris op bezoek, dan gaan we praten. Onze inzet de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen hebben wij al eerder in de brief aangegeven, die verandert niet", zegt gedeputeerde Dick van der Velde.

Rutte

Ook minister-president Mark Rutte besprak het probleem tijdens zijn wekelijkse persconferentie, die voor een belangrijk deel ging over de verhuizing van de marinierskazerne. De minister-president ontkent dat het besluit uit 2012 om de kazerne naar Vlissingen te laten verhuizen nu wordt heroverwogen. Wel erkent hij dat er problemen zijn rondom de leegloop van het korps. Hij spreekt over een dilemma.

Dat dilemma wil hij nu gaan bespreken met de betrokken partijen, waaronder de Zeeuwse politiek. Hij ontkent dus net als staatssecretaris Visser de berichtgeving in landelijke media dat de verhuizing naar Vlissingen van de baan is.

