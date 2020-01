Hoek heeft zege nodig om top vier in zicht te houden

Alexander Embrechts (l) in duel met Henry Bouius van Harkemase Boys, eerder dit seizoen (foto: Orange Pictures)

Embrechts was vorige week geschorst en Abdenbi geblesseerd, maar de verdediger en aanvaller zijn weer inzetbaar in het duel van Hoek in de Derde Divisie.

Wel speelt Hoek nog zonder de geblesseerden Gert-Jan van Leiden, Erwin Franse en Sven Mbikulu.

Eerder dit seizoen verloor Hoek met 6-0 in Friesland. Een nederlaag die keihard aankwam. "We zijn dat nog niet vergeten", zegt trainer Lieven Gevaert. "We kunnen revanche nemen."

Derde Divisie A

stand bovenaan 1. Sparta Nijkerk 17-45 2. DVS'33 17-35 3. Harkemase Boys 17-35 4. ODIN'59 17-34 5. Hoek 17-29 6. FC Lisse 17-28

Hoek wil volgens Gevaert progressie boeken ten opzichte van de eerste competitiehelft. Daarin verspeelde de club veel punten tegen de topploegen zoals Sparta Nijkerk en Harkemase Boys.

Kloof

"We spelen natuurlijk om te winnen. Als dat lukt, komen we kort op Harkemase Boys. Lukt dat niet dan is de kloof niet onoverbrugbaar, maar wel groot."

Hoek hoopt zich in de tweede helft van de competitie in de top vier te spelen. Dan heeft de club kans op deelname aan de nacompetitie.