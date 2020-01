Altijd al door de Westerscheldetunnel willen fietsen? Dit is je kans...

De Scheldeprijs ging in 2018 ook door de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Andere jaren was de Goese toertocht op zaterdag en de Zeeuws-Vlaamse op zondag. Dit jaar is het de bedoeling dat ze allebei op zaterdag 13 juni rond dezelfde tijd vertrekken, zodat ze tegelijkertijd door de tunnel fietsen. Voorzitter Ben de Reu: "Goes zal iets eerder moeten starten. Dan passeren ze mekaar in de tunnelbuizen."

Tunnelpassage gehad, meteen nog eens

Aan de andere kant aangekomen, draaien de Bevelandse wielrenners via de rotondes net buiten de tunnel in Zeeuws-Vlaanderen bijna meteen weer terug de Westerscheldetunnel in. Ook de Zeeuws-Vlaamse fietsers hoeven aan 'de overkant' niet zo ver, er gaat een slagboom open zodat ze net buiten de tunnel rechtsaf kunnen slaan, als het ware over het tunneldak fietsen en dan weer terug de tunnel in.

Daarna fietsen ze de rest van hun toertocht aan de 'eigen kant' van het water. Voorzitter Ben de Reu noemt de routes van dit jaar spectaculair. "Ik heb ooit zelf in de voorbereidingen van de Tour de France door de Westerscheldetunnel gefietst. Je daalt af met flinke snelheid, het is toch de hoogste col die we hebben in Zeeland, en moet behoorlijk klimmen om er weer uit te komen."

Natuurlijk staan de kortere afstanden ook weer op het programma. Aan beide kanten van de Westerschelde worden routes van 25, 50 en 80 kilometer gereden. Die gaan alleen niet door de Westerscheldetunnel.

Hij waarschuwt dan ook nu alvast dat de 120-kilometertochten dit jaar voor geoefende wielrenners zijn. "Je moet ervaring hebben om in de tunnel te kunnen fietsen", zegt De Reu. "We zijn bedrukt voor een valpartij."

De fietsers worden dan ook niet 'losgelaten', zoals De Reu het omschrijft: "We gaan met blokken van 250 deelnemers de tunnel in. Voorop rijden motorrijders en door ons geselecteerde mensen van wielerclubs die ervoor zorgen dat het tempo niet boven de dertig kilometer per uur uitkomt. Je moet dus in je remmen knijpen, je mag niet als een gek naar beneden."

De Delta Ride for the Roses in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

'99 procent zeker dat dit doorgaat'

De officiële aanvraag is de deur nog niet uit, dus voorzitter Ben de Reu houdt nog een kleine slag om de arm, maar is voor '99 procent zeker' dat de deelnemers aan de 120 kilometer dit jaar door de tunnel fietsen. "We hebben ons voorstel al voorgelegd aan de veiligheidsregio en ook de directie van de Westerscheldetunnel is akkoord."

Als het plan doorgaat, is de tunnel op 13 juni maximaal twee uur dicht. Gaat het plan niet door, dan wordt de Bevelandse tocht op zaterdag gereden en de Zeeuws-Vlaamse op zondag.