Geen zorgen, je kunt je kind gewoon naar de opvang brengen tijdens de onderwijsstaking

Leeg lokaal in een gesloten basisschool (foto: Omroep Zeeland)

Het vaste personeel van de opvang komt volgende week donderdag en vrijdag extra werken. Volgens Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen was die keuze voor het personeel vrijwillig. "Dat is voor ons een belangrijke voorwaarde. De medewerkers krijgen extra uitbetaald of worden gecompenseerd in tijd."

'We voelen mee met leraren en ouders'

Directeur Annemiek Koppejan van Kinderopvang Walcheren heeft ouders al vroeg geïnformeerd. "In januari is een bericht gestuurd naar de ouders. Wij voelen mee met de leraren en de ouders, en willen waar kan helpen, maar je merkt wel dat de werkdruk onder personeel toeneemt, net zoals het in het onderwijs toeneemt."

Lekker kleuren op de kinderopvang (foto: Omroep Zeeland)

"De tekorten die ze in de Randstad kennen, hebben we hier gelukkig nog niet", aldus Annemiek Koppejan. "Maar het wordt in Zeeland langzaamaan ook moeilijker om aan personeel te komen." Daarom zeggen alle kinderopvang-locaties in Zeeland zorgvuldig met hun personeel om te gaan, om ervoor te zorgen dat ze niet opgebrand raken.

"Er wordt enorm veel van ze gevraagd", aldus Rianne Vons. "Als kinderen zo'n dag niet naar school gaan, maar wel naar de kinderopvang komen, moet er iets worden georganiseerd. Onze medewerkers zijn enorm betrokken en verzinnen altijd creatieve dingen om te doen. Daar zijn we trots op!"