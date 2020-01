Hebben we straks een recordaantal Zeeuwen op de Olympische Spelen?

Het record aantal Zeeuwen op één Olympische Spelen stamt uit 1988, toen vier Zeeuwse vrouwen meededen. Dat waren de atletes Lia Melis uit Middelburg, Marjan Olyslager uit Terneuzen en Els Vader uit Vlissingen en wielrenster Heleen Hage uit Smerdiek. Dit jaar lijkt het zeker dat er drie Zeeuwen naar Tokio gaan. Daar zouden er nog twee bij kunnen komen. We zetten de kanshebbers op een rijtje.

Milan Vader en Anne Terpstra

Milan Vader en Anne Terpstra hebben zich op de mountainbike al gekwalificeerd voor Tokio. (foto: Omroep Zeeland)

Anne Terpstra gaat in Tokio aan haar tweede Olympische Spelen beginnen

Twee Zeeuwen hebben al kwalificatie afgedwongen voor Tokio, allebei op de mountainbike. Milan Vader uit Middelburg deed dat door verrassend derde te worden bij het Europees kampioenschap in juli. De uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra werd bij datzelfde EK vierde en bemachtigde daarmee ook een startbewijs. Als Vader en Terpstra niet geblesseerd raken, of met hevige concurrentie vanuit eigen land te maken krijgen, zullen ze starten in Tokio. Voor Vader wordt het zijn eerste Olympische deelname. Terpstra deed vier jaar geleden ook mee in Rio de Janeiro en werd daar vijftiende.

Hans-Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy (foto: Orange Pictures)

Dressuurruiter Hans-Peter Minderhoud, afkomstig uit Westkapelle, gaat waarschijnlijk voor de derde keer meedoen aan het grootste sportevenement ter wereld. In 2008 debuteerde hij met een vijfde plaats individueel en won hij een zilveren medaille met de Nederlandse equipe. In 2012 plaatste Minderhoud zich niet, maar vier jaar geleden was hij er opnieuw bij. Toch met een negende plaats individueel en een vierde plaats met de Nederlandse ploeg als resultaat. Nederland heeft zich voor de komende Spelen al geplaatst en Minderhoud lijkt met Glock's Dream Boy een zekerheidje.

Jesper Jobse

Jesper Jobse (foto: Orange Pictures)

Vlissinger Jesper Jobse droomt ook van Tokio in een sport die voor het eerst Olympisch is: het drie tegen drie basketbal. De kansen van Jobse zijn van twee dingen afhankelijk. Nederland moet zich bij één van de twee komende Olympische kwalificatietoernooien (in India en Hongarije) zien te plaatsen. Als dat lukt , is het afwachten voor Jobse of hij in de selectie wordt opgenomen. Er zijn zeven spelers, die strijden om vier plaatsen. Jobse was de afgelopen jaren een vaste kracht in het team, maar onlangs zijn er twee sterke spelers bijgekomen.

Antwan Tolhoek

Antwan Tolhoek (foto: Jumbo-Visma)

De vijfde Zeeuwse troef is wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke, die aan heeft gegeven ook dolgraag naar Tokio te willen. Hij zal dan door bondscoach Koos Moerenhout geselecteerd moeten worden. Veel zal afhangen van de prestaties van Tolhoek in de komende maanden. Het parcours in Tokio is heuvelachtig en dat is gunstig voor klimmer Tolhoek. Hij lijkt een goede optie om als helper van de Nederlandse kopmannen mee te mogen doen. Dan treedt Tolhoek in de voetsporen van zijn vader Patrick, die in 2000 in Sydney als mountainbiker meedeed.



De Olympische Spelen zijn van vrijdag 24 juli tot en met zondag 9 augustus.