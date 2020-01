Zeeuwen zitten in minder WhatsApp-groepen

Gemiddeld aantal WhatsApp-groepen per provincie (foto: Newcom)

Volgens de onderzoekers komt dat onder meer door de vergrijzing. "We zien heel duidelijk een correlatie tussen het aantal appgroepen en de leeftijd. Scholieren en studenten zitten gemiddeld in 10,6 groepen, terwijl bij ouderen dat gemiddelde veel lager uitvalt."

Niet alleen maar pensionado's

Toch is dat niet de enige verklaring, want het landelijke gemiddelde van gepensioneerden is gelijk aan het Zeeuwse gemiddelde: 5,8 groepen. En hoewel onze provincie behoorlijk vergrijst, wonen er hier echt niet alleen maar pensionado's.

Aantal WhatsApp-groepen, ingedeeld in verschillende categorieën (foto: Newcom)

Volgens de onderzoekers speelt ook binnen de categorie gepensioneerden de leeftijd mee. Ook binnen die categorie geldt: hoe ouder, hoe minder actief op WhatsApp.

Oudere maakt gebruik van WhatsApp (foto: ANP)

De berichtendienst WhatsApp is van alle sociale media de populairste, blijkt uit het onderzoek, gevolgd door YouTube en Facebook. Het platform dat het snelste groeit is Instagram, met een toename in het aantal gebruikers van 14 procent.

Social media platformen, gerangschikt naar het aantal gebruikers in 2020

PLATFORM AANTAL GEBRUIKERS GROEI WhatsApp 12,1 miljoen 2 procent Facebook 10,4 miljoen 2 procent YouTube 9,1 miljoen 5 procent Instagram 5,6 miljoen 14 procent LinkedIn 4,7 miljoen 2 procent Pinterest 3,5 miljoen 1 procent Twitter 2,8 miljoen 13 procent Snapchat 2,7 miljoen 13 procent Tiktok 0,7 miljoen -* Tumblr 0,4 miljoen 9 procent

* Tiktok is een relatief nieuw platform en is in deze editie van het onderzoek voor het eerst meegenomen. Over groeicijfers kunnen de onderzoekers dus nog niets melden.

Wat verder opvalt is dat we gemiddeld ruim anderhalf uur per dag gebruikmaken van sociale media en zowel die duur als het aantal gebruikers van sociale media neemt nog steeds toe. Voor het onderzoek hebben de onderzoekers van Newcom 7.000 mensen ondervraagd.