Ruime nederlaag Groene Ster tegen FC Marlène

Groene Ster Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster kon in de eerste helft goed mee met FC Marlène en nam door goals van Achraf Laabich en Mourad Azzanagui zelfs een 0-2 voorsprong. Toch ging de Walcherse formatie niet met een voorsprong de rust in, want nog in de eerste helft kwam FC Marlène langszij. Dat was een voorbode voor een tweede helft waarin Groene Ster kansloos verloor.

Opnieuw op voorsprong

Na rust was Groene Ster nog wel de eerste ploeg die wist te scoren. Hicham Azzanagui bracht Groene Ster op 2-3. Na dat doelpunt was het alleen nog de thuisploeg uit Heerhugowaard die wist te scoren. Dat lukte nog vijf keer, waardoor Groene Ster met 7-3 verloor en in degradatienood blijft. De onderste ploeg degradeert rechtstreeks. De twee ploegen daarboven moeten de nacompetitie in.

Eredivisie zaalvoetbal

stand onderaan 7. Veerhuys 12-16 8. Apeldoorn 12-16 9. Volendam 12-13 10. Groene Ster 12-13 11. Feyenoord 12- 6 12. White Stones 12- 0

Over twee weken speelt Groene Ster de belangrijke thuiswedstrijd tegen concurrent Veerhuys.