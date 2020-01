'Die marinierskazerne komt niet meer, we moeten ons nu richten op compensatie'

Oud-burgemeester Cees van Liere pessimistisch over komst marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Van Liere is burgemeester van Sluis en Putte geweest, en zit in tal van landelijke politieke netwerken. Daar hoorde hij een paar weken geleden tijdens een bijeenkomst, waar volgens hem ook ook Nederlandse ministers waren, dat een marinierskazerne er niet meer inzit voor Zeeland.

"Verstandig"

Van Liere vindt dan ook dat de provincie zich moet inzetten om zoveel mogelijk compensatie voor de gemiste kazerne binnen te slepen. Dat moet maandag gebeuren tijdens een gesprek in Zeeland met staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. "Ik hoop en verwacht dat het provinciebestuur, de gemeente Vlissingen en andere Zeeuwse partners zo verstandig zijn om nu zoveel mogelijk compensatie te vragen. Ook uit het oogpunt van werkgelegenheid."

Boze Zeeuwen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van North Sea Port was de marinierskazerne het onderwerp van gesprek, na een tumultueuze politieke week. Eind vorige week kwamen al eerste berichten naar buiten dat staatssecretaris Visser een streep door de kazerne wilde zetten. Deze berichten werden eergisteren bevestigd door de politieke redacties van RTL Nieuws en NOS. Een definitieve beslissing kwam er niet na het kabinetsberaad: Barbara Visser komt maandag eerst praten met boze Zeeuwse bestuurders. Die voelen zich 'geschoffeerd, nu ze na acht jaar afspraken en ondertekende overeenkomsten toch met lege handen lijken te staan.

Minister Knops

Op de receptie van North Sea Port was ook minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken aanwezig. Tijdens de receptie was hij in diep gesprek met Zeeuwse bestuurders over de kwestie, maar voor de camera hield hij zich op de vlakte. "Ik ken het dossier nog uit de tijd dat ik zelf Tweede Kamerlid was, maar de woordvoering ligt nu bij staatssecretaris Visser."

Directeur Daan Schalck van het Zeeuws-Gente havenschap North Sea Port stoorde zich er niet aan, dat de Zeeuwen tijdens de nieuwjaarsreceptie het in de meeste gevallen hadden over de marinierskazerne, en niet zozeer over de fusiehaven.

Enorm stuk grond

Voor de marinierskazerne is een enorm stuk grond aan de buitenhaven van Vlissingen gereserveerd. Het wegvallen van de marinierskazerne zou dus mogelijk ook weer mogelijkheden kunnen opleveren voor het Zeeuws-Gentse havenschap, die zelf ook bij het project betrokken is. Maar daar wil Schalck niet van horen: "Zo denken wij niet. Zo'n kazerne zorgt voor een enorme meerwaarde voor de regio, de haven moet niet alleen in tonnen denken. Dus wij hopen dat de kazerne er zal komen."