Ons Zeeuwn bin nie energiezuunig, eej

Huis met energielabel G in Sluiskil (foto: Funda)

Alleen Limburg scoort met zestien procent A-labels nog lager dan Zeeland. De resultaten van het onderzoek van Beslist.nl zijn hier te downloaden. Zelfs als gekeken wordt naar recent gebouwde huizen (na 1990) is Zeeland geen koploper van energiezuinigheid. Van alle recente huizen heeft in Zeeland maar 58 procent het hoogste label, dus A. Alleen Drenthe en Limburg scoren wat dit betreft nog lager dan Zeeland. Recente huizen in Groningen zijn de zuinigste van Nederland: 67 heeft het A-label.

Tien van de dertien

Beslist.nl heeft ook naar gemeenten gekeken en op basis van het gemiddelde label een score berekend. In onderstaande graphic zie je tien van de dertien gemeenten. Kapelle is de best scorende gemeente van Zeeland op de Nederlandse ranglijst, ook al is het op de 89-ste plaats. De andere drie (Veere, Noord-Beveland en Reimerswaal) hadden minder dan honderd huizen te koop staan en daarvan kon geen betrouwbaar gemiddelde worden berekend.

Sluis is met plaats 272 de slechtste van Zeeland, maar omdat er in Nederland 355 gemeenten zijn, zijn er nog tientallen gemeenten met een lagere score. Over het algemeen doen regio's met veel grote villa's zoals Wassenaar, het Gooi, Bloemendaal en Heemstede het qua energielabel veel slechter dan Zeeland. De streken met veel vergrijzing, zoals Zuid-Limburg en Oost-Groningen bevinden zich qua energielabel ongeveer op het Zeeuwse niveau.