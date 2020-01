Minderhoud zesde bij Jumping Amsterdam; De Koeyer wint U25 categorie

Hans-Peter Minderhoud (foto: Orange Pictures)

Minderhoud zette een ijzersterke Kür op muziek neer, maar kwam niet in de buurt van het podium. Winnares Isabel Werth uit Duitsland scoorde ruim zeven procent meer en pakte met 90,280% het goud. Meervoudig Olympisch kampioene Charlotte Dujardin uit Groot-Brittanië werd met Freestyle tweede (89,505%), op meer dan vier procent gevolgd door de beste Nederlander, Edward Gal uit Harskamp.

Grand Prix

Op vrijdag was Minderhoud in de Grand Prix negende geworden. Ook toen was Werth de sterkste.

Jasmien de Koeyer na haar overwinning bij Jumping Amsterdam (foto: Jumping Amsterdam)

In de Future Cup U25 ging de Zeeuws-Vlaamse Jasmien de Koeyer (23) met de overwinning aan de haal. Ze scoorde met haar paard Esperanza 77.258% en won met grote overmacht. De nummer twee, Thalia Rockx scoorde ruim drie procent minder. ''Het was de eerste keer dat ik deze proef reed. Deze kür wilde ik eigenlijk op het EK rijden vorig jaar, maar dat was helaas niet gelukt. Dit was een mooie kans om hem voor het eerst te laten zien. Ik heb de kür vaak geoefend en ik het de lijnen gekozen die ik echt graag wil. Dat is ook zeker gelukt en de uitvoering was ook heel fijn vandaag", zei De Koeyer over haar prestatie op de website van Jumping Amsterdam.