Stitan en Sanderse winnen Scheldesportcross en Zeeuwse crosscup

Yunis Stitan (foto: Omroep Zeeland)

Yunis Stitan uit Dreischor had na de tien kilometer in en rondom Westdorpe 39 seconden voorsprong op de nummer twee, Erwin Harmes uit Middelburg. Eric Wolfert uit Sommelsdijk kwam als derde over de eindstreep. Het is voor Stitan de tweede keer dat hij deze wedstrijd wint, vorig jaar was hij ook de snelste.

De wedstrijd bij de vrouwen werd een prooi voor Monica Sanderse uit Vlissingen. Zij had een voorsprong van ruim vier minuten op Lydia Kleinjan uit Goes, die als tweede over de finish kwam. Op de derde plaats eindigde Dore Priester uit Aardenburg.

Zeeuwse crosscup

De Scheldesportcross werd voor de vijfde keer gelopen en is de vijfde wedstrijd in de strijd om de Zeeuwse Crosscup. Door de zeges van vandaag hebben Yunis Stitan en Monica Sanderse zich al verzekerd van de eindzege in dit klassement.

Scheldesportcross, Westdorpe 10 kilometer

uitslag mannen 1. Yunis Stitan (Dreischor) 37.58' 2. Erwin Harmes (Middelburg) 38.37' 3. Eric Wolfert (Sommelsdijk) 39.15'

