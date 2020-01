Kloetinge boekt moeizame overwinning

Spelers van Kloetinge na de 1-0 tegen SVL (foto: Omroep Zeeland)

Bij de thuisploeg ontbraken Jaap Esser en Valentijn van Keulen met blessures. Kloetinge wilde zich revancheren voor de nederlaag bij Heerjansdam afgelopen zaterdag en schoot uit de startblokken. Jeremy Hubregtse was gevaarlijk aan de kant van de groen-witten; hij trof in het eerste half uur twee keer de lat, maar de grootste kans was voor Ronaldo Meijer. Xander van der Poel legde de bal af en Meijer had de bal voor het intikken, maar stuitte op de keeper. Vijf minuten voor rust kwam de middenvelder op een identieke wijze voor de goal, wederom aangegeven door Van der Poel, en deze keer was het wel raak. Kloetinge mocht met een voorsprong de kleedkamer in.

Na rust kwam SVL meer uit de schulp en creëerde het wat kansen, onder andere via spits Alkan, maar Braafhart hield het doel schoon. Invaller Huib van Hecke kreeg nog kansen om de wedstrijd definitief beslissen, hij miste van dichtbij. Desondanks trok Kloetinge de 1-0 over de streep en pakt het drie belangrijke punten.

Misstappen concurrentie

Kloetinge profiteert hiermee optimaal van de uitslagen bij de concurrenten in de titelstrijd; Sliedrecht en Nieuw-Lekkerland lijden puntverlies, waardoor de voorsprong van de Zuid-Bevelanders nu 5 punten bedraagt op de nieuwe nummer twee LRC.

Pijnenburg vertrokken

Reservekeeper Nando Pijnenburg vertrekt per direct naar het Belgische KVV Zelzate. De doelman, die normaal gesproken enkel in het bekertoernooi in actie kwam, wilde meer speeltijd. Zijn plaats op de bank werd vanmiddag ingenomen door Dylan de Kam.

Scoreverloop

1-0 Ronaldo Meijer (40)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Lionel Fitsch, Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuijs (Timo Jansen/87), Thijs van den Dries, Roy Mulder, Ronaldo Meijer (Luuk van Vossen/84), Daan Esser (Huib van Hecke/75), Jeremy Hubregtse, Xander van der Poel