Hoek morst punten in topper tegen Harkemase Boys

Hoek begon sterk aan de wedstrijd. In het eerste kwartier kreeg de Zeeuws-Vlaamse ploeg de beste kansen. Eerst schoot Ruben de Jager de bal net naast het doel en even later testte Rik Impens de keeper van afstand. Harkemase Boys bleef overeind en kreeg een paar minuten later een strafschop. Karim Bannani hield zijn tegenstander Pier Veldman vast in de zestien waarna de bal op de stip ging. Jesse Renken benutte die mogelijkheid en bracht zijn ploeg op 0-1. Hoek ging op zoek naar de gelijkmaker. Vlak voor rust kwam die er toen Hoek een strafschop kreeg toegekend. Na een actie van Jonathan Constansia kwam de bal op de hand van Berwout Beimers bij Harkemase Boys. Rik Impens wist het buitenkansje te benutten en zette zijn ploeg op gelijke hoogte.

Grote kansen

In de tweede helft ging Hoek op jacht naar de voorsprong. Steven Smulder kreeg daar na ruim tien minuten spelen een grote kans voor, maar hij kopte de bal van dichtbij op verdediger Mark Bruintjes. Ook aan de andere kant was het bijna raak. Bannani raakte de bal verkeerd waardoor Dennis van Duinen een grote kans kreeg. Jordi de Jonghe had echter een knappe redding in huis en hield zijn ploeg op de been. De bezoekers drongen meer en meer aan en dat leverde een gevaarlijke kans op voor Beimers. Die zag zijn kopbal over de lat worden getikt door De Jonghe.

Hoek laat de overwinning liggen

In de slotfase probeerden beide teams alsnog een treffer te forceren. Zo stuitte Kim van den Bergh op doelman Volken Huisman. Even later wist Hoek de counter niet goed uit te spelen. Harkemase Boys hield stand en kwam niet meer in gevaar. Daardoor eindigde de wedstrijd in 1-1. Hoek heeft zich daarmee enigszins gerevancheerd voor de smadelijke nederlaag tegen Harkemase Boys in de uitwedstrijd (6-0) eerder dit seizoen.

Hoek blijft ondanks het gelijkspel op de vijfde plaats staan.

Scoreverloop

0-1 Jesse Renken (19/penalty)

1-1 Rik Impens (41/penalty)

Opstelling

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Kim van den Bergh, Steven Smulder, Reguillo Vandepitte, Jonathan Constansia (Francis Kabwe Manengela/79), Rik Impens, Ruben de Jager (Kyle Doesburg/66)