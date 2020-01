Vier doelpunten niet genoeg voor overwinning GOES

Daniel Wissel was twee keer trefzeker voor GOES (foto: Omroep Zeeland)

GOES ging vanmiddag op bezoek bij het beloftenteam van profclub Almere City en het werd een doelpuntrijkduel. Het eerste doelpunt viel na een kwartier spelen toen Mart de Kroo GOES op voorsprong zette, na een actie van Steve Schalkwijk waarna de bal in de rebound via de keeper van Almere City bij De Kroo terecht kwam. Direct daarna zorgde aanvoerder Sam Krant voor de gelijkmaker voor Jong Almere City. Nog geen vijf minuten later stond GOES alweer op voorsprong nadat Mart de Kroo met een dieptepass Daniel Wissel bediende die vervolgens Steve Schalkwijk in staat stelde er 1-2 van te maken. Na een half uur spelen leek het er goed uit te gaan zien voor GOES, toen GOES een penalty kreeg na een handsbal van een speler van Jong Almere City. Daniel Wissel benutte deze strafschop en maakte er 1-3 van.

Toch was GOES hiermee nog niet in veilige haven want Jelle Goselink zorgde zes minuten later al voor de aansluitingstreffer voor Almere City. Nog geen vijf minuten later was het alweer gelijk, na een solo van Noah Quintin Abid die voor de 3-3 zorgde. Gelijk daarna kreeg Steve Schalkwijk de kans om zijn ploeg weer op voorsprong te zetten, maar zijn schot ging in het zijnet. Het bleef halverwege bij 3-3.

Acht doelpunten

In de tweede helft duurde het weer een kwartier voordat de score werd geopend. Dit keer werd er gescoord door Jelle Goselink, die zijn tweede van de middag scoorde. Interim-trainer Daan Eikenhout legde zich niet neer bij een eventuele nederlaag en wisselde aanvallend. spits Sylvio Hage kwam in het veld en kort daarna stond de gelijkmaker op het scorebord, doordat een afgeslagen voorzet net buiten de zestien bij Daniel Wissel terecht kwam die niet aarzelde en er 4-4 van maakte. Bij deze acht doelpunten bleef het waardoor GOES een punt overhoudt aan de ontmoeting in Flevoland. GOES blijft hierdoor op de dertiende plaatst staan in de Derde Divisie.

Scoreverloop

0-1 Mart de Kroo (15)

1-1 Sam Krant (16)

1-2 Steve Schalkwijk (20)

1-3 Daniel Wissel (30/pen)

2-3 Jelle Goselink (36)

3-3 Noah Quintin Abid (40)

4-3 Jelle Goselink (59)

4-4 Daniel Wissel (79)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa, Jesse Bank (Sylvio Hage/74), Jop Dekker, Tim de Winter, Ruben Hollemans, Mart de Kroo (Nazario de Fretes/81), Remon de Vlieger (Sherief Tawfik/46), Steve Schalkwijk, Daniel Wissel