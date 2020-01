Studenten komen met de schrik vrij; 'De deur zat op slot en er kwam rook onder vandaan'

De kamerbewoner was zelf niet thuis, maar zijn onderbuurman wel. "De deur van de betreffende kamer zat op slot en er kwam rook onder vandaan. Ik heb op alle deuren van mijn huisgenoten geklopt om te kijken of er nog mensen sliepen, maar iedereen die er was stond al buiten", vertelt Diez Jansen. Vervolgens hebben de studenten meteen de brandweer gebeld die snel ter plaatse was en de brand in twintig minuten had geblust.

Niemand heeft rook ingeademd dus de schade is beperkt gebleven." Diez Jansen, student

De uitgebrande kamer was een ravage, maar de rest van de kamers zijn onbeschadigd gebleven. "De deuren zijn brandveilig. Daarnaast is de woningcorporatie heel strikt met brandveiligheidsregels en checken wekelijks of alles in orde is. Niemand heeft zelfs rook ingeademd dus de schade is beperkt gebleven", zegt Jansen.

Daarom kan ook iedereen vannacht in zijn eigen bed slapen behalve de bewoner van de uitgebrande kamer. Hij wordt tijdelijk opgevangen in een andere woning in de straat.

