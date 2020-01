Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 25 januari

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek is in eigen huis niet verder gekomen dan een gelijkspel. Tegen Harkemase Boys krijgen beide ploegen een strafschop en die werden allebei benut. Voor Hoek is Rik Impens trefzeker. Na de pauze krijgt de ploeg van Lieven Gevaert nog goede kansen dankzij Steven Smulder en Kim van den Bergh. Ook Harkemase Boys is nog gevaarlijk, maar doelman Jordi de Jonghe hield zijn ploeg op de been. GOES en Jong Almere City maken er een doelpuntenfestijn van. De ploeg van interim-trainer Daan Eikenhout komt drie keer op voorsprong, maar ziet de thuisploeg steeds langszij komen. Daniel Wissel zet de Bevelanders tien minuten voor tijd op 4-4 en dat was ook de eindstand.

Stand Derde Divisie

Hoek blijft ondanks de remise op de vijfde plek staan. Het verschil met concurrenten als DVS'33 en ODIN'59 wordt wel groter. GOES staat ook na deze speelronde op de dertiende positie.

1e klasse C

Kloetinge doet goede zaken dankzij een moeizame overwinning op SVL. Ronaldo Meijer scoort de enige treffer van de wedstrijd. Terneuzense Boys houdt Sliedrecht op 0-0 en ziet de tegenstander met tien man eindigen na een rode kaart voor Bas van Stokkom. De Zeeuws-Vlamingen blijven laatste in de stand.

2e klasse E

De Meeuwen zorgt voor een stunt tegen koploper Nieuwenhoorn. De ploeg uit Zoutelande staat bij de rust met 1-2 achter, maar repareert de schade na de thee. Yannick van de Woestijne, Menno de Nooijer en Mike van Schaardenburg maken de treffers namens De Meeuwen.

3e klasse A

De topper tussen de gedeelde koplopers Luctor Heinkenszand en RCS is geëindigd in een overwinning voor de Bevelandse club. Martijn Simonse scoorde de winnende treffer voor de fusieclub. VCK wint de Walcherse derby tegen Dauwendaele en is nu alleen koploper in de stand om de tweede periodetitel. Veere verslaat Noormannen en verwijst die ploeg naar de laatste plek in de stand.

3e klasse B

Krabbendijke verliest op eigen veld ondanks een goede eerste helft met 3-0 van de koploper. Tholense Boys blijft in het spoor van Halsteren dankzij een ruime zege op ZSC'62. NOAD'67 neemt afstand van de laatste plekken.

4e klasse A

Zeelandia Middelburg heeft tegen Schoondijke net niet de dubbele cijfers gehaald. De ongeslagen koploper won met 9-1 van het nog steeds puntloze Schoondijke, mede door vier doelpunten van Niels Luteijn. SKNWK en Vlissingen winnen ook en blijven op de tweede en derde plaats staan.

Vrouwen 3e klasse F

DKS'17 komt niet in de problemen tegen laagvlieger DVV'09. Het is met 0-5 te sterk voor de ploeg uit Dirksland en behoudt de koppositie in de 3e klasse F. Charlois heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Oefenwedstrijden

Nog niet alle competities zijn begonnen, waardoor enkele Zeeuwse ploegen nog in vriendschappelijk verband in actie kwamen.