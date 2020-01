Jeanine Nieuwenhuis uitgeroepen tot talent van het jaar 2019

Jeanine Nieuwenhuis is uitgeroepen tot talent van het jaar (foto: Ruiters in Oranje)

Jeanine Nieuwenhuis (24) had een succesvol jaar in 2019. Ze werd Europees kampioen in de categorie voor rijders tot 25 jaar bij zowel de kür op muziek en de Grand Prix. Met het nationale team pakte Nieuwenhuis ook nog zilver op het EK, daarnaast voerde ze ook nog de wereldranglijst aan.

Nieuwenhuis maakt kans op nog een prijs, want ze is ook genomineerd voor de titel van Zeeuws sportvrouw van het jaar. Of ze ook met deze prijs aan de haal gaat blijkt op 13 februari, wanneer het sportgala wordt georganiseerd in Goes.