Verdediger Stefan de Bert in beeld bij Hoek

Stefan de Bert gaat komende week op proef bij Hoek (foto: Orange Pictures)

"Morgen speelt hij nog met Jong PEC Zwolle, maar vanaf woensdag traint Stefan met ons mee. Door de blessure van Gert-Jan van Leiden kunnen we nog een centrale verdediger gebruiken", zegt Jacky Lambert, lid van de technische commissie van Hoek, dat gisteren met 1-1 gelijkspeelde tegen Harkemase Boys.

GOES

De Bert genoot zijn opleiding bij de JVOZ in Vlissingen en kwam daarna uit in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. Tot een doorbraak is het niet gekomen in het profvoetbal. Nu wil De Bert terugkeren naar Zeeland. Ook GOES heeft interesse in de verdediger.

Ook de Belgische middenvelder Fred Fidele Irakoze (20) gaat vanaf maandag meetrainen bij Hoek. "Hij speelt bij profclub Oud-Heverlee Leuven in de beloftenploeg en is bij ons aangeboden. De afstand tussen zijn woonplaats Antwerpen en Leuven is niet meer te doen. We gaan kijken of het wat is.", aldus Lambert.

Doesburg en Verwilligen

Hoek is tijdens de winterstop actief op de transfermarkt. Aanvaller Kyle Doesburg kwam over van SteDoCo. Ook werd gisteren bekend dat middenvelder Aaron Verwilligen (komt van Duffel) de rest van het seizoen voor Hoek speelt.