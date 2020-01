Neergeschoten verdachte wil dat agent alsnog vervolgd wordt

Dat protest is een zogeheten 'klacht geen vervolging'-procedure. Dat houdt in dat het gerechtshof in Den Bosch het besluit van het OM nog eens tegen het licht houdt. Als het hof de klacht gegrond verklaart, moet de agent die de man in zijn been schoot alsnog door het OM worden vervolgd en moet die zich dus voor de rechter verantwoorden voor het lossen van dat verwondende schot.

Dreigende situatie

Het OM concludeerde na onderzoek door de Rijksrecherche dat de agent terecht schoot, omdat er sprake was van een dreigende situatie. De 53-jarige man uit Kortgene zou met een wijnfles boven zijn hoofd op de agenten afgerend zijn. Ondanks dat de agenten hun dienstwapen trokken en de man sommeerden om te stoppen, bleef hij op hen afkomen. Daarom werden er drie schoten gelost. Het derde schot raakte de man in zijn been, waarna hij op de grond viel en in de boeien werd geslagen.

Politieagent assisteert bij sporenonderzoek naar schietincident in Kortgene (foto: HV Zeeland)

Zelf zegt de man dat het niet klopt dat hij dreigend op de agenten af kwam rennen. Hij beweert dat hij naar huis liep en de agenten toevallig tussen hem en zijn huis stonden. Verder zegt hij dat het nooit zijn bedoeling was om de agenten iets aan te doen. "Wat had ik kunnen doen? Ik ben maar een klein mannetje en zij waren met zijn vieren!" Ook verklaart hij dat hij de wijnfles in zijn hand in opdracht van de agenten had losgelaten toen hij in zijn been geraakt werd.

Huiselijk geweld

De agenten waren afgekomen op een melding van huiselijk geweld aan de Burgemeester Snellestraat in Kortgene. De 53-jarige verdachte zou bij een ruzie met zijn ex-vriendin vernielingen hebben aangericht en hebben gedreigd met brandstichting, terwijl hij een jerrycan met benzine vasthield. De vrouw belde vervolgens de politie.

Toen de vier agenten arriveerden bij de woning aan de Burgemeester Snellestraat, was de man daar al weg. Daarom gingen de agenten naar de woning van de man, waar ze hem op straat voor zijn woning aantroffen en het schietincident plaatsvond.

'In een split second'

Het OM laat desgevraagd weten bij de eerder naar buiten gebrachte conclusie te blijven. "Een agent moet in zo'n situatie in een split second reageren. Dan is er geen ruimte om te vragen wat precies de intentie is van de man die met een wijnfles in zijn hand op je af komt lopen", zegt woordvoerder Martine Pilaar.

Ook blijft het volgens Pilaar een feit dat de man door bleef lopen naar de agenten nadat hij gesommeerd was te stoppen. "Desondanks is het uiteraard zijn goed recht om tegen ons besluit een 'klacht geen vervolging'-procedure op te starten. En wij we wachten netjes het oordeel van het gerechtshof af. Maar tot het gerechtshof eventueel anders besluit, blijven we vooralsnog bij onze conclusie dat de agent juist heeft gehandeld."

