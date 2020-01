BC Vlissingen zet monsterscore neer tegen Vido

Abdul Zombra van BC Vlissingen scoort tegen VIDO (foto: Theo Theune)

Bij rust was het verschil tussen BC Vlissingen en Vido al dertig punten (59-29), maar toch was de honger van de thuisploeg nog niet gestild. In de tweede helft scoorde BC Vlissingen nog meer punten en omdat ook de bezoekers uit Veldhoven de basket regelmatig wisten te vinden, eindigde de wedstrijd in 132-83. Abdul Zombra en Thijs Beumer scoorden allebei 21 punten voor BC Vlissingen. Door die zege blijft BC Vlissingen op kampioenskoers. De voorsprong op concurrent EBBC is vier punten.

Misstap vrouwen

De vrouwen van BC Vlissingen gingen in de Tweede Divisie C verrassend met 60-53 onderuit tegen Rowic. De Zeeuwse formatie stond in de tweede helft nog zeven punten voor, maar in de slotfase ging de ploeg uit Dordrecht erop en erover. Sheri Bos was topscorer bij BC Vlissingen met 25 punten. BC Vlissingen staat nu tweede met evenveel punten als koploper Waldric, maar speelde wel twee wedstrijden meer.