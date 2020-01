'Mariniers, kom naar Vlissingen, zet je tent op en ervaar zélf hoe het hier is!'

Hoenderop is beeldend kunstenaar en verhuist binnenkort vanuit Tilburg met zijn gezin naar Vlissingen. Zijn vrouw heeft er al een baan. Vrijdagavond zag hij politici en boze Zeeuwen op het journaal. "Toen dacht ik: ik verhuis daar juist naartoe. Ik snap die mariniers niet, dit is een fantastische plek om te zijn!"

Gezelschap

Hij besloot zijn tent van zolder te halen. Met enkel twee slaapzakken en een paar blikken bonen reed hij naar Vlissingen, naar de plek waar de marinierskazerne zou moeten komen. Vannacht heeft hij in zijn tent geslapen en hij wil niet vertrekken voordat hij gezelschap heeft gekregen.

"Dat ik hier ben is een uitnodiging aan de mariniers. Om ook een tent te pakken en zelf te ervaren hoe deze plek in Vlissingen is en met mannen onder elkaar het gesprek aan te gaan. Nu wordt er in de politiek over de mensen hun hoofden heen gepraat. Ik wil dat de mensen zelf komen ervaren hoe het hier is. Neem je tent mee, kom hier kamperen. We maken hier vanavond met zijn allen een kampvuur en gaan het gesprek aan."

Leegloop

Afgelopen week werd bekend dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, zoals al in 2012 was afgesproken, waarschijnlijk toch niet doorgaat. De voornaamste reden is dat de mariniers het niet zien zitten om naar Zeeland te verhuizen. Ze zeggen dat hun gezinnen uit elkaar worden getrokken en dat sociale contacten verloren gaan. Dat zou leiden tot een leegloop bij het korps.

