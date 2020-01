Zeven aanhoudingen voor het transport van hennep

Henneptransport (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Het ging om naar schatting 70 tot 100 'natte' hennep, dat is hennep die nog moet worden bewerkt om 'rookbaar' te zijn.

Achterhaald dankzij hond

De eerste drie verdachten zijn de mannen die in de bestelauto zaten en bij een controle vergeefs probeerden te ontkomen aan de politie. Twee van hem werden achterhaald na een zoekactie waarvoor ook surveillancehond Barry werd ingezet. Hij zette de tanden nog stevig in de arm van een van de arrestanten.

De politie denkt dat een 26-jarige Domburger die een paar uur later werd opgepakt in een woning in Heikant de derde man was in de bestelauto.

Aan de kant gezet

De andere vier verdachten reden in een personenauto waarvan de politie vermoedt dat die bij het henneptransport hoorde. Die wagen werd later in de nacht in Ritthem aan de kant gezet. In de auto werden onder meer inbrekerswerktuigen gevonden en een transformator die volgens de politie wordt gebruikt voor het opzetten van een hennepkwekerij.

De aangehouden mannen zijn een 26-jarige man uit Heikant, vier mannen uit Vlissingen (22, 28,30 en 31 jaar), een 26-jarige man uit Domburg en een 29-jarige Hongaar.